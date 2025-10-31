Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Nồng độ cồn kịch khung, người đàn ông nói 'chỉ uống 1 ly rượu'

Nguyễn Long
Nguyễn Long
31/10/2025 15:50 GMT+7

Người đàn ông nói mình làm ngành xây dựng, chỉ uống 1 ly rượu nhưng Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT Công an TP.HCM đo nồng độ cồn cho kết quả kịch khung.

Ngày 31.10, lãnh đạo Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết từ 18 giờ tối 30.10 đến rạng sáng 31.10, lực lượng làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn đã lập biên bản hơn 20 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Nồng độ cồn kịch khung, người đàn ông nói "chỉ uống 1 ly rượu" - Ảnh 1.

Người đàn ông nói uống 1 ly rượu nhưng kết quả nồng độ cồn kịch khung

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tối 30.10, PV Báo Thanh Niên theo chân Đội CSGT Nam Sài Gòn ghi nhận lực lượng làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên địa bàn phường Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Khoảng 20 giờ 10, trên đường Hùng Vương, người đàn ông điều khiển xe máy biển kiểm soát tỉnh Đồng Tháp (cũ) chở phía sau một người đàn ông khác có biểu hiện say xỉn, lực lượng làm nhiệm vụ áp sát, ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Cán bộ CSGT hỏi người đàn ông lái xe máy: "Anh đã uống bia, rượu chưa?", thì người này trả lời: "Tôi làm nghề xây dựng, chiều nay có khách nên chỉ có uống 1 ly rượu". Lúc người đàn ông này đang trả lời, người ngồi sau dùng điện thoại quay lại vụ việc CSGT làm nhiệm vụ.

Sau khi lực lượng làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn của người đàn ông, kết quả cho thấy người này có nồng độ cồn đến hơn 0,4 mg/l khí thở. Người đàn ông này không nói gì thêm và chấp hành ký vào biên bản vi phạm.

Trước đó 20 phút, tuần tra trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Mỹ, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện người đàn ông mặc đồng phục của một doanh nghiệp nhà nước điều khiển xe máy hướng từ quốc lộ 51 đi vào núi Thị Vải có biểu hiện say xỉn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Khi dừng phương tiện lại, xuất trình các giấy tờ liên quan cho lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, người đàn ông lấy điện thoại gọi cho người khác thông báo mình bị CSGT thổi nồng độ cồn.

Ban đầu, người đàn ông này không thổi vào máy đo nồng độ cồn của CSGT nhưng khi cán bộ CSGT kiên quyết đề nghị việc thực hiện đo nồng độ cồn thì người này cũng chấp hành.

Sau khi thổi vào máy đo, hiện kết quả nồng độ cồn thì người đàn ông này tiếp tục gọi điện thoại và bỏ đi xa khỏi vị trí lực lượng CSGT đang lập biên bản.

Gần 10 phút sau, cán bộ CSGT đã đến yêu cầu người đàn ông này phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ ký vào biên bản vi phạm. 

Một cán bộ Đội CSGT Nam Sài Gòn cho biết thời gian qua đơn vị tổ chức tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn cũng như các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông luôn chấp hành hiệu lệnh, không chống đối hay phản ứng thái quá.

