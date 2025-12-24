Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/12/2025 18:28 GMT+7

Theo quy định mới từ 1.3.2026, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng, tổ chức là 150 triệu đồng.

Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1.3.2026.

Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng, tổ chức là 150 triệu đồng.

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu- Ảnh 1.

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu đồng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mở tài khoản giao thông mạo danh phạt tới 5 triệu

Nghị định quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với cá nhân tự ý chuyển thẻ đầu cuối từ phương tiện này sang phương tiện khác; phá hủy, làm giả, xóa dữ liệu hoặc can thiệp nội dung thẻ đầu cuối; mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân phát hành chứng từ thu tiền sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, đúng giá trị cho từng đối tượng phải trả tại trạm thu phí; xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phá hoại, đánh cắp dữ liệu hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán điện tử giao thông đường bộ...

Mức phạt 1 - 2 triệu đồng được áp dụng với các vi phạm: điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định hoặc có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ.

Mức phạt 2 - 3 triệu đồng dành cho các hành vi không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành theo quy định đối với tuyến cố định; không thực hiện đúng quy định về dán, thu hồi phù hiệu cấp cho xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải…

Dùng xe trên 8 chỗ để kinh doanh taxi bị phạt tới 5 triệu

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) trở lên hoặc xe ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 8 chỗ từ xe ô tô lớn hơn 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Mức phạt 12 - 16 triệu đồng được áp dụng với các hành vi thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải; thành lập, tổ chức điểm giao dịch đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa trái phép…

Đáng chú ý, nghị định còn quy định về xử phạt nhân viên phục vụ trên xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng.

Trong đó, phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với các hành vi không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của nhân viên phục vụ trên xe theo quy định; thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử); thu tiền vé cao hơn quy định…

Tin liên quan

Đề xuất tăng mức phạt tiền với nhiều lỗi vi phạm đường bộ

Đề xuất tăng mức phạt tiền với nhiều lỗi vi phạm đường bộ

Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường bộ.

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt tới 150 triệu vi phạm đường bộ xử phạt vi phạm đường bộ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận