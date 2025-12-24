Chính phủ mới đây ban hành Nghị định số 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1.3.2026.

Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng, tổ chức là 150 triệu đồng.

Từ 1.3.2026, vi phạm hoạt động đường bộ bị xử phạt tới 150 triệu đồng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Mở tài khoản giao thông mạo danh phạt tới 5 triệu

Nghị định quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với cá nhân tự ý chuyển thẻ đầu cuối từ phương tiện này sang phương tiện khác; phá hủy, làm giả, xóa dữ liệu hoặc can thiệp nội dung thẻ đầu cuối; mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh.

Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân phát hành chứng từ thu tiền sử dụng đường bộ không đúng đối tượng, đúng giá trị cho từng đối tượng phải trả tại trạm thu phí; xâm nhập hoặc tìm cách xâm nhập hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; phá hoại, đánh cắp dữ liệu hệ thống thanh toán điện tử giao thông đường bộ; làm thay đổi trái phép chương trình phần mềm, dữ liệu điện tử sử dụng trong thanh toán điện tử giao thông đường bộ...

Mức phạt 1 - 2 triệu đồng được áp dụng với các vi phạm: điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước (đối với loại xe đăng ký sử dụng đồng hồ tính tiền) hoặc có nhưng không đúng quy định hoặc có nhưng không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách hoặc can thiệp để điều chỉnh tiền cước hiển thị trên đồng hồ.

Mức phạt 2 - 3 triệu đồng dành cho các hành vi không thanh toán tiền vé cho hành khách đã mua vé nhưng từ chối chuyến đi trước khi xe khởi hành theo quy định đối với tuyến cố định; không thực hiện đúng quy định về dán, thu hồi phù hiệu cấp cho xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải…

Dùng xe trên 8 chỗ để kinh doanh taxi bị phạt tới 5 triệu

Nghị định cũng quy định phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với hành vi sử dụng xe ô tô chở người từ 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) trở lên hoặc xe ô tô chở người có thiết kế, cải tạo với số chỗ ít hơn 8 chỗ từ xe ô tô lớn hơn 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi.

Mức phạt 12 - 16 triệu đồng được áp dụng với các hành vi thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải; thành lập, tổ chức điểm giao dịch đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa trái phép…

Đáng chú ý, nghị định còn quy định về xử phạt nhân viên phục vụ trên xe buýt, xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng.

Trong đó, phạt tiền từ 100.000 - 200.000 đồng đối với các hành vi không bố trí chỗ ngồi ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ mang thai, không hướng dẫn hành khách ngồi đúng nơi quy định; không mặc đồng phục, không đeo thẻ tên của nhân viên phục vụ trên xe theo quy định; thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách (vé giấy hoặc vé điện tử); thu tiền vé cao hơn quy định…