Đề xuất tăng mức phạt tiền với nhiều lỗi vi phạm đường bộ

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ. Dự thảo này do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay xuất hiện một số vi phạm mới về lĩnh vực đường bộ, có tính chất phức tạp, song chưa được quy định tại Nghị định 100/2019 (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 123/2021).

Cạnh đó, việc thay đổi cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và những thay đổi của lực lượng thanh tra, ảnh hưởng đến thẩm quyền, chức danh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ.

Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực đường bộ (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Tại dự thảo, Bộ Xây dựng đề xuất tăng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ; các hành vi làm hư hỏng, phá hoại công trình đường bộ, hệ thống thoát nước, biển báo hiệu, đèn tín hiệu giao thông.

Cùng với đó là sử dụng xe không đúng loại hình kinh doanh, sử dụng lái xe, nhân viên không có hợp đồng, không bố trí người điều hành, bến xe không xác nhận lệnh vận chuyển, bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng, không kê khai, niêm yết giá dịch vụ…

Tăng mức phạt tiền với nhiều hành vi

Điển hình như, phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng với cá nhân (hiện hành là 2 - 3 triệu đồng), 6 - 10 triệu đồng đối với tổ chức (hiện hành là 4 - 6 triệu đồng) nếu dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ.

Phạt tiền 1 - 2 triệu đồng (hiện hành 600.000 - 800.000 đồng) đối với hành vi điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền cước hoặc không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách.

Phạt tiền 12 - 16 triệu đồng với cá nhân (hiện hành 10 - 12 triệu đồng), 24 - 32 triệu đồng với tổ chức (hiện hành 20 - 24 triệu đồng) nếu kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe 4 bánh có gắn động cơ mà không có giấy phép kinh doanh vận tải; thực hiện không đúng hình thức kinh doanh đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh vận tải…

Phạt tiền 2 - 3 triệu đồng với cá nhân, 4 - 6 triệu đồng với tổ chức nếu không niêm yết công khai nội quy, giá dịch vụ tại bãi đỗ xe, tên và số điện thoại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không thực hiện việc miễn giảm giá vé đối với người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng chính sách khác theo quy định…

Cơ quan soạn thảo đề xuất thay đổi mức phạt đối với các vi phạm liên quan đến vận hành trạm thu phí (ảnh minh họa) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Vận hành trạm thu phí không đúng, phạt đến 70 triệu đồng

Dự thảo cũng đề xuất tăng mức phạt đối với các hành vi vi phạm về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, hoạt động trạm thu phí đường bộ.

Trong đó, phạt tiền 10 - 20 triệu đồng đối với tổ chức không thực hiện công khai, niêm yết công khai tại trạm thu phí theo quy định.

Phạt tiền 30 - 50 triệu đồng đối với tổ chức không thực hiện báo cáo doanh thu hoặc báo cáo không đầy đủ, không đúng thời gian theo quy định; không thực hiện công khai số thu hàng ngày, số tiền các phương tiện còn nợ tại từng trạm thu phí; hoặc thay đổi mức thu tiền sử dụng đường bộ khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng đối với tổ chức không thực hiện đúng quy trình quản lý, vận hành trạm thu phí theo quy định để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe (tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng xe chờ) từ 750 m trở lên.

Hoặc không thực hiện đúng quy trình quản lý, vận hành trạm thu phí theo quy định để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 15 phút.

Phạt tiền 80 - 100 triệu đồng đối với tổ chức không quản lý số tiền trong tài khoản thu tiền sử dụng đường bộ độc lập và tách biệt với các khoản tiền khác của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ; sử dụng sai mục đích tiền trong tài khoản thu tiền sử dụng đường bộ.