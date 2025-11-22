Đề xuất nhiều trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để xin ý kiến thẩm định.

Xe bị giam giữ không chịu phí sử dụng đường bộ

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính trình Chính phủ nhiều nội dung liên quan tới sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung các trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ.

Năm 2024, tổng thu phí sử dụng đường bộ vượt 14.000 tỉ đồng ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định xe ô tô "bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai", "bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe" không chịu phí sử dụng đường bộ tại Nghị định 90 thành xe ô tô "bị hư hỏng không sử dụng được; bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông" thuộc đối tượng không chịu phí. Điều này nhằm thống nhất với pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với xe ô tô tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên, Bộ Tài chính trình Chính phủ hoàn chỉnh lại thành "xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên bao gồm: xe bị hư hỏng phải sửa chữa; xe hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông" không thuộc đối tượng chịu phí.

Đối với xe không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng, Bộ Tài chính trình hoàn chỉnh lại theo hướng bổ sung xe của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng vào đối tượng không chịu phí.

Làm rõ xe không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng là xe chỉ sử dụng trong phạm vi: trung tâm sát hạch lái xe; nhà ga; cảng; khu khai thác khoáng sản; khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng), khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học.

Thay vì quy định "xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên" không chịu phí sử dụng đường bộ như tại Nghị định 90, Bộ Tài chính trình hoàn chỉnh lại như sau: "Xe bị mất trộm trong thời gian 30 ngày trở lên sau đó được công an tìm được, thu hồi và giao lại cho chủ xe" không chịu phí sử dụng đường bộ.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ bổ sung xe ô tô "bị giam giữ" vào đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ. Trước đó, Nghị định 90 quy định, xe ô tô "bị tịch thu" không chịu phí sử dụng đường bộ.

Theo Bộ Xây dựng, xe tạm giữ liên quan đến các vụ án buôn lậu, đánh bạc, gây tai nạn giao thông… cũng không sử dụng hệ thống giao thông đường bộ giống như trường hợp xe bị tịch thu, thu hồi.

Bổ sung mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 36 tháng

Phụ lục I về Biểu mức thu phí ban hành kèm Nghị định 90 quy định: mức thu phí với xe dân sự từ 130.000 đồng đến 1,43 triệu đồng/tháng (áp dụng cho thời gian 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng); xe của lực lượng quốc phòng, công an từ 1 - 1,5 triệu đồng/năm.

Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung mức thu phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ kiểm định 36 tháng ẢNH: ĐAN THANH

Để đảm bảo phù hợp pháp luật chuyên ngành và công bằng với các xe hành khách công cộng, trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung về Biểu mức thu phí ban hành kèm dự thảo nghị định như sau:

Thay đổi cụm từ "xe chở người dưới 10 chỗ" thành "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); "xe chở người dưới 25 chỗ" thành "xe chở người đến 24 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); "xe chở người dưới 40 chỗ" thành "xe chở người đến 39 chỗ (không kể chỗ của người lái xe". Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết.

Phân chia mức phí của "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe" theo hình thức xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải để phù hợp thực tiễn hoạt động của loại xe này.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ bỏ mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng; bổ sung mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 36 tháng để hợp với pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (chu kỳ kiểm định của xe ô tô xác định theo loại phương tiện và thời gian sản xuất là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng).

Dự kiến, dự thảo nghị định được trình Chính phủ trong tháng 12, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.