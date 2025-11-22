Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đề xuất nhiều trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ

Đan Thanh
Đan Thanh
22/11/2025 16:28 GMT+7

Bộ Tài chính đề xuất bổ sung xe ô tô 'bị giam giữ' vào đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ; bỏ mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng; bổ sung mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 36 tháng.

Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ để xin ý kiến thẩm định.

Xe bị giam giữ không chịu phí sử dụng đường bộ

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính trình Chính phủ nhiều nội dung liên quan tới sửa đổi, hoàn thiện, bổ sung các trường hợp không chịu phí sử dụng đường bộ.

Đề xuất nhiều trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ - Ảnh 2.

Năm 2024, tổng thu phí sử dụng đường bộ vượt 14.000 tỉ đồng

ẢNH: NGỌC THẮNG

Cụ thể, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi quy định xe ô tô "bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai", "bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe" không chịu phí sử dụng đường bộ tại Nghị định 90 thành xe ô tô "bị hư hỏng không sử dụng được; bị thải bỏ, bị mất không tìm được và chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông" thuộc đối tượng không chịu phí. Điều này nhằm thống nhất với pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với xe ô tô tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên, Bộ Tài chính trình Chính phủ hoàn chỉnh lại thành "xe tạm dừng tham gia giao thông liên tục từ 30 ngày trở lên bao gồm: xe bị hư hỏng phải sửa chữa; xe hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định pháp luật trật tự, an toàn giao thông" không thuộc đối tượng chịu phí.

Đối với xe không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng, Bộ Tài chính trình hoàn chỉnh lại theo hướng bổ sung xe của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng vào đối tượng không chịu phí.

Làm rõ xe không tham gia giao thông, không sử dụng đường dành cho giao thông công cộng là xe chỉ sử dụng trong phạm vi: trung tâm sát hạch lái xe; nhà ga; cảng; khu khai thác khoáng sản; khu nuôi trồng, sản xuất, chế biến nông, lâm, thủy sản; công trường xây dựng (giao thông, thủy lợi, năng lượng), khu vui chơi, giải trí, thể thao, di tích lịch sử, bệnh viện, trường học.

Thay vì quy định "xe bị mất trộm trong thời gian từ 30 ngày trở lên" không chịu phí sử dụng đường bộ như tại Nghị định 90, Bộ Tài chính trình hoàn chỉnh lại như sau: "Xe bị mất trộm trong thời gian 30 ngày trở lên sau đó được công an tìm được, thu hồi và giao lại cho chủ xe" không chịu phí sử dụng đường bộ.

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ bổ sung xe ô tô "bị giam giữ" vào đối tượng không chịu phí sử dụng đường bộ. Trước đó, Nghị định 90 quy định, xe ô tô "bị tịch thu" không chịu phí sử dụng đường bộ.

Theo Bộ Xây dựng, xe tạm giữ liên quan đến các vụ án buôn lậu, đánh bạc, gây tai nạn giao thông… cũng không sử dụng hệ thống giao thông đường bộ giống như trường hợp xe bị tịch thu, thu hồi.

Bổ sung mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 36 tháng

Phụ lục I về Biểu mức thu phí ban hành kèm Nghị định 90 quy định: mức thu phí với xe dân sự từ 130.000 đồng đến 1,43 triệu đồng/tháng (áp dụng cho thời gian 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng); xe của lực lượng quốc phòng, công an từ 1 - 1,5 triệu đồng/năm.

Đề xuất nhiều trường hợp xe ô tô không chịu phí sử dụng đường bộ - Ảnh 3.

Bộ Tài chính trình Chính phủ bổ sung mức thu phí sử dụng đường bộ theo chu kỳ kiểm định 36 tháng

ẢNH: ĐAN THANH

Để đảm bảo phù hợp pháp luật chuyên ngành và công bằng với các xe hành khách công cộng, trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung về Biểu mức thu phí ban hành kèm dự thảo nghị định như sau:

Thay đổi cụm từ "xe chở người dưới 10 chỗ" thành "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); "xe chở người dưới 25 chỗ" thành "xe chở người đến 24 chỗ (không kể chỗ của người lái xe); "xe chở người dưới 40 chỗ" thành "xe chở người đến 39 chỗ (không kể chỗ của người lái xe". Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo phù hợp với quy định tại luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 và các văn bản quy định chi tiết.

Phân chia mức phí của "xe chở người đến 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe" theo hình thức xe kinh doanh vận tải và xe không kinh doanh vận tải để phù hợp thực tiễn hoạt động của loại xe này.

Bộ Tài chính cũng trình Chính phủ bỏ mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 18 tháng; bổ sung mức thu phí theo chu kỳ kiểm định 36 tháng để hợp với pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 (chu kỳ kiểm định của xe ô tô xác định theo loại phương tiện và thời gian sản xuất là 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng).

Dự kiến, dự thảo nghị định được trình Chính phủ trong tháng 12, có hiệu lực từ ngày 1.1.2026.

Tin liên quan

Áp phí sử dụng đường bộ mới từ 1.2.2024

Áp phí sử dụng đường bộ mới từ 1.2.2024

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2023/NĐ-CP quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ. Theo đó, từ năm thứ 2 và thứ 3 sẽ giảm so với năm đầu đóng phí.

Khám phá thêm chủ đề

Phí sử dụng đường bộ Bộ Tài chính xe không tham gia giao thông biểu mức thu phí Bộ Xây dựng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận