TP.HCM cảm ơn cử tri sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban Bầu cử TP.HCM đã có thư cảm ơn gửi đến cử tri và nhân dân thành phố.

Theo nội dung thư, cuộc bầu cử lần này được xác định là dấu mốc chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đất nước đạt nhiều thành tựu sau 40 năm đổi mới. Đây không chỉ là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc mà còn là dịp để người dân thực hiện quyền làm chủ, gửi gắm niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước.

Tại TP.HCM, cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, phấn khởi, bảo đảm trang trọng, an toàn và đúng quy định. Đáng chú ý, tỷ lệ cử tri tham gia đạt trên 99%, bầu đủ số lượng đại biểu với mức tín nhiệm cao. Theo Ủy ban Bầu cử TP.HCM, đây không chỉ là con số ấn tượng mà còn phản ánh rõ nét tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước.

Mỗi lá phiếu được cử tri cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng, thể hiện kỳ vọng vào những đại biểu có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước và thành phố.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự tham gia tích cực của toàn thể nhân dân; sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm của các tổ bầu cử; cùng sự nỗ lực của lực lượng quân đội, công an, y tế và các lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, thành phố cũng đánh giá cao sự đồng hành của các chức sắc tôn giáo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, giáo viên, cộng đồng doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên và những người làm công tác truyền thông. Sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân được xem là yếu tố quyết định làm nên thành công của cuộc bầu cử.

Trong thời gian tới, TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ủy ban Bầu cử TP.HCM bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, đồng hành và đóng góp của nhân dân để cùng xây dựng thành phố ngày càng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.