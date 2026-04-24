Thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện thay đổi ra sao?

Theo ngưỡng thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện được Quốc hội thông qua, xe điện dưới 24 chỗ sẽ được áp dụng các mức thuế tiêu thụ đặc biệt sau:

Xe chở người dưới 9 chỗ, xe ô tô pick-up chở người từ 1.1.2026 áp mức thuế 3%, từ đầu năm 2031 áp mức 11%.

Xe ô tô chở người từ 10 - 16 chỗ từ 1.1.2026 áp mức thuế 2%, sau 2031 áp mức 7%.

Xe ô tô chở người từ 16 - 24 chỗ từ 1.1.2026 áp mức thuế 1%, sau 2031 áp mức 4%.

Xe ô tô pick-up chở hàng cabin kép, xe ô tô tải VAN có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng từ 1.1.2026 áp mức thuế 2%, sau 2031 áp mức 7%.

Các mức thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện theo lộ trình từ nay đến 2031 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thay mặt Chính phủ báo cáo tiếp thu, giải trình, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết cơ quan soạn thảo đã rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng về thời gian gia hạn áp dụng mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin, bảo đảm đạt mục tiêu chính sách và hài hòa lợi ích.

Đồng thời, lưu ý ý kiến của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, nhấn mạnh đối với nội dung liên quan đến chuyển đổi xanh và thân thiện môi trường.

Theo Chính phủ, việc Quốc hội thông qua ngay quy định cho phép tiếp tục áp dụng chính sách này với thời gian dài hơn (đến hết năm 2030 thay vì đến hết tháng 2.2027) "hết sức ý nghĩa", thể hiện sự nhất quán trong chính sách, giúp người dân yên tâm chủ động trong kế hoạch tiêu dùng, chuyển đổi phương tiện.

Việc kéo dài thời gian ưu đãi thuế cũng giúp doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư trung và dài hạn đối với dây chuyền sản xuất, phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối, dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng, đầu tư hạ tầng trạm sạc và từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Nhất là đối với ngành công nghiệp ô tô, đây là yếu tố cần thiết vì đòi hỏi quy mô vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của thị trường.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ẢNH: GIA HÂN

"Mặc dù lộ trình thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt ưu đãi từ 1.3.2022 và mức thuế suất cao hơn chỉ áp dụng từ ngày 1.3.2027, việc ban hành quy định tiếp tục ưu đãi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện ngay cũng đảm bảo tính ổn định của chính sách thuế", Bộ trưởng Tài chính nêu.

Cũng theo Chính phủ, việc chuyển đổi sang xe điện đang là nhu cầu tất yếu hiện nay, các quốc gia từ nhiều năm nay đều có chính sách hỗ trợ phát triển xe điện. Trung Quốc đã phát triển ngành công nghiệp xe điện mạnh nhất, trong vòng 3 năm, Trung Quốc đã hỗ trợ 903 tỉ USD cho phát triển công nghiệp xe điện.

Nước này cũng có chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng trạm sạc, hỗ trợ nghiên cứu phát triển và hỗ trợ người mua, giảm thủ tục hành chính liên quan (ở thành phố lớn, chỉ có xe điện mới được lưu hành 7 ngày/tuần, còn xe xăng ít nhất một ngày không được lưu hành); Mỹ hỗ trợ 5.000 USD một xe điện, tương tự với EU. Tuy nhiên, ở Việt Nam đến nay vẫn chưa có cơ chế hỗ trợ xe điện toàn diện.