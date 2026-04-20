Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đại biểu Quốc hội đề nghị không tăng thu bằng mọi giá

Văn Chung
Văn Chung
20/04/2026 18:34 GMT+7

Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh, không phải chi ít đi là tiết kiệm. Đồng thời, không phải tăng thu bằng mọi giá mà phải nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế.

Chiều 20.4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường. Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh), Ủy ban chuyên trách của Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội có chia sẻ đáng chú ý về công tác thu chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu Quốc hội đề nghị không tăng thu bằng mọi giá- Ảnh 1.

Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu tại Quốc hội chiều 20.4

ẢNH: GIA HÂN

Đại biểu Trần Văn Lâm đặt vấn đề, nếu việc tăng thu triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh, thu hẹp khu vực kinh tế và phát sinh những vấn đề xã hội ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn, hiệu quả của việc tăng thu đó cần nhìn nhận lại một cách thấu đáo.

Ông đánh giá cao đề xuất mới nhất của Chính phủ trình Quốc hội ngay tại kỳ họp lần này là sửa đổi một số điểm và các luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trước những tác động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới hiện nay. 

Tiết kiệm 5% hay 10% chưa chắc phản ánh đúng bản chất tiết kiệm

Từ đây, ông Lâm đặt ra 3 vấn đề cần cân nhắc liên quan đến thu - chi ngân sách.

Thứ nhất, nếu chỉ chú trọng tăng chi đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến chi thường xuyên cho các lĩnh vực nền tảng có thể là suy giảm nội lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Đại biểu Quốc hội đề nghị không tăng thu bằng mọi giá- Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia phiên họp chiều 20.4 của Quốc hội

ẢNH: GIA HÂN

Thứ hai, việc cắt giảm theo mệnh lệnh hành chính, ví dụ cắt 5% hay 10%, chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất của tiết kiệm. 

Nếu sau khi cắt giảm hoạt động vẫn đảm bảo, vẫn đạt mục tiêu quản lý cần đặt lại vấn đề về tính đúng đắn của định mức chi tiêu và chất lượng công tác lập dự toán. Do đó phải rà soát, hoàn thiện các định mức, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán cho xác thực tế, chứ không phải thẳng tay cắt 5 hay 10% dự toán. 

Thứ ba, hiện nay hệ số ICO (hệ số sử dụng vốn) của nước ta đang ở mức rất cao, cho thấy sự lãng phí ở đây mới là lớn và hiệu quả đầu tư còn rất hạn chế, có biểu hiện là lãng phí. Trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư, nguy cơ lãng phí càng lớn. Nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai và không phát huy được công năng sau đầu tư đó lại là sự lãng phí lớn hơn.

Vì vậy, theo ông Lâm, cần tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư. Nguyên tắc đặt ra là đầu tư bằng vốn vay hiệu quả phải cao hơn chi phí vay, đầu tư phải nhanh đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả kinh tế.

Tiết kiệm trong quản lý chi ngân sách nhà nước, theo ông Lâm, không nên thực hiện một cách máy móc mà phải gắn với mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

Cuối phần phát biểu, đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh, không phải chi ít đi là tiết kiệm. Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm. 

Đồng thời, không phải tăng thu bằng mọi giá mà phải nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Mỗi đồng thu - chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đó mới là tiết kiệm nhất.

Khám phá thêm chủ đề

Đại biểu quốc hội Quốc hội khóa XVI Tăng thu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận