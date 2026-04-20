Đại biểu Quốc hội đề nghị không tăng thu bằng mọi giá

Chiều 20.4, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường. Đại biểu Trần Văn Lâm (đoàn Bắc Ninh), Ủy ban chuyên trách của Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội có chia sẻ đáng chú ý về công tác thu chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đại biểu Trần Văn Lâm phát biểu tại Quốc hội chiều 20.4 ẢNH: GIA HÂN

Đại biểu Trần Văn Lâm đặt vấn đề, nếu việc tăng thu triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh, thu hẹp khu vực kinh tế và phát sinh những vấn đề xã hội ảnh hưởng đến tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn, hiệu quả của việc tăng thu đó cần nhìn nhận lại một cách thấu đáo.

Ông đánh giá cao đề xuất mới nhất của Chính phủ trình Quốc hội ngay tại kỳ họp lần này là sửa đổi một số điểm và các luật về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp để hỗ trợ cho hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trước những tác động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới hiện nay.

Tiết kiệm 5% hay 10% chưa chắc phản ánh đúng bản chất tiết kiệm

Từ đây, ông Lâm đặt ra 3 vấn đề cần cân nhắc liên quan đến thu - chi ngân sách.

Thứ nhất, nếu chỉ chú trọng tăng chi đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến chi thường xuyên cho các lĩnh vực nền tảng có thể là suy giảm nội lực phát triển bền vững trong dài hạn.

Các đại biểu tham gia phiên họp chiều 20.4 của Quốc hội ẢNH: GIA HÂN

Thứ hai, việc cắt giảm theo mệnh lệnh hành chính, ví dụ cắt 5% hay 10%, chưa chắc đã phản ánh đúng bản chất của tiết kiệm.

Nếu sau khi cắt giảm hoạt động vẫn đảm bảo, vẫn đạt mục tiêu quản lý cần đặt lại vấn đề về tính đúng đắn của định mức chi tiêu và chất lượng công tác lập dự toán. Do đó phải rà soát, hoàn thiện các định mức, nâng cao chất lượng công tác lập dự toán cho xác thực tế, chứ không phải thẳng tay cắt 5 hay 10% dự toán.

Thứ ba, hiện nay hệ số ICO (hệ số sử dụng vốn) của nước ta đang ở mức rất cao, cho thấy sự lãng phí ở đây mới là lớn và hiệu quả đầu tư còn rất hạn chế, có biểu hiện là lãng phí. Trong nhiều trường hợp, càng tăng đầu tư, nguy cơ lãng phí càng lớn. Nếu tiết kiệm chi thường xuyên nhưng lại dồn nguồn lực vào các dự án kém hiệu quả, chậm triển khai và không phát huy được công năng sau đầu tư đó lại là sự lãng phí lớn hơn.

Vì vậy, theo ông Lâm, cần tập trung vào các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư. Nguyên tắc đặt ra là đầu tư bằng vốn vay hiệu quả phải cao hơn chi phí vay, đầu tư phải nhanh đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả kinh tế.

Tiết kiệm trong quản lý chi ngân sách nhà nước, theo ông Lâm, không nên thực hiện một cách máy móc mà phải gắn với mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.

Cuối phần phát biểu, đại biểu Trần Văn Lâm nhấn mạnh, không phải chi ít đi là tiết kiệm. Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm.

Đồng thời, không phải tăng thu bằng mọi giá mà phải nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho nền kinh tế. Mỗi đồng thu - chi ngân sách phải đúng chỗ, hợp thời, tạo ra giá trị thực cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước, đó mới là tiết kiệm nhất.