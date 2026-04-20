Đại tướng Phan Văn Giang: Vị trí Đồng Nai đắc địa cả về kinh tế, quốc phòng

Theo Phó thủ tướng Phan Văn Giang, tỉnh Đồng Nai hiện hành đáp ứng cả 7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có những tiêu chí rất quan trọng như thu nhập, dân số, diện tích và vị trí địa lý.

Đặc biệt về vị trí, tỉnh Đồng Nai (cũ) không có biên giới, nhưng sau khi sáp nhập thì tỉnh Đồng Nai (mới) gồm cả phần kết nối với Bình Phước, tạo nên những vị trí rất đắc địa, nhất là với lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ẢNH: GIA HÂN

Đại tướng Phan Văn Giang dẫn chứng là khu vực Lộc Ninh (Bình Phước) từng là nơi giải phóng đầu tiên ở miền Nam. Đây là địa chỉ tập kết nhân tài, vật lực và vũ khí trang bị để chuẩn bị cho chiến dịch giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Cùng với đó, Đồng Nai còn có sân bay Long Thành. Trước đây, sân bay Long Thành được tính toán đến yếu tố lưỡng dụng. Tuy nhiên, hiện nay, sân bay Biên Hòa được dành nguồn lực để phát huy vai trò này.

Vẫn theo đại tướng, Đồng Nai có khu cư xá Long Bình rất lớn, cùng với hồ Trị An… tạo nên thế trận phòng thủ vững chắc.

Song song với quốc phòng, an ninh, Đồng Nai còn có lợi thế rất lớn về kinh tế. Cùng với Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), 2 địa phương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, từ đó tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây vốn chỉ làm nông nghiệp đã di cư tới vùng này.

Với những yếu tố trên, đại tướng Phan Văn Giang cho rằng Đồng Nai đã đủ điều kiện trở thành thành phố, rất mong các đại biểu ủng hộ.

Ông nhấn mạnh, nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc trung ương sau Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

Mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc trung ương. Vì vậy, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương trước sẽ là động lực, kinh nghiệm cho sau này.

Đa số ý kiến các đại biểu ủng hộ việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương ẢNH: GIA HÂN

Cần "chiếc áo mới" đặc biệt cho Đồng Nai

Đại biểu Nguyễn Trung Kiên (đoàn Đồng Nai), Phó giám đốc Học viện An ninh nhân dân, nhấn mạnh, Đồng Nai là tỉnh lớn có diện tích hơn 12.000 km2 với dân số hơn 4,6 triệu người, có 89 khu công nghiệp được quy hoạch, trong đó 50 khu công nghiệp đang hoạt động với hàng chục nghìn doanh nghiệp, cung cấp việc làm cho hàng triệu người lao động.

Thu ngân sách nhà nước năm 2025 của Đồng Nai đạt gần 110.000 tỉ đồng, đứng thứ 4 toàn quốc chỉ sau TP.HCM, Hà Nội và Hải Phòng.

Cạnh đó, lợi thế lớn của Đồng Nai là trung tâm kết nối vùng giữa TP.HCM, Tây Nam bộ với Tây nguyên, Nam Trung bộ. Nơi đây hội tụ đầy đủ các loại hình giao thông, trong đó sân bay Long Thành tầm cỡ khu vực và thế giới, khi đưa vào hoạt động sẽ là trung tâm logistics vận chuyển hàng hóa, khách quốc tế đến Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đồng Nai cũng là điểm kết nối nhiều tuyến đường cao tốc, nhiều tuyến quốc lộ, có kết nối đường bộ Quốc tế với Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, cửa khẩu Hoàng Diệu dọc tuyến quốc lộ 13, có hệ thống đường thủy với nhiều sông lớn, thuận tiện giao thông thủy nội địa và ra biển…

Với những lợi thế trên, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương là hoàn toàn hợp lý, qua đó tạo thêm động lực, khí thế để địa phương đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiệm kỳ này và những năm tới.

Bên cạnh việc thành lập thành phố, ông Kiên cũng đề nghị Quốc hội có nghị quyết giao cho thành phố Đồng Nai một số cơ chế đặc thù để có thể phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, văn hóa, môi trường, y tế, giáo dục, quy hoạch đô thị, thu hút đầu tư...

Đồng quan điểm, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương là rất tốt, nhưng tương lai phát triển ra sao cũng là vấn đề rất quan trọng.

Ông kiến nghị phải có các cơ chế đặc thù để thành phố phát triển mạnh mẽ. Nghị quyết cần quy định bên cạnh những chính sách hiện hành áp dụng với tỉnh Đồng Nai thì cần xây dựng thêm các cơ chế đột phá trong thời gian tới, cần một "chiếc áo mới" đặc biệt hơn nữa cho thành phố trong tương lai.