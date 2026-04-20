Đồng Nai thay đổi thế nào sau khi trở thành thành phố?

Sáng 20.4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ thảo luận tại tổ về một số dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình ẢNH: GIA HÂN

Động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai

Theo dự thảo nghị quyết, thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên 12.737,18 km2 và quy mô dân số là 4.491.408 người của tỉnh Đồng Nai.

Thành phố Đồng Nai giáp TP.HCM, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Lâm Đồng và Vương quốc Campuchia.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ 30.4.2026. Kể từ thời điểm này, thành phố Đồng Nai có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 33 phường, 62 xã.

Trình bày tờ trình trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho hay, với việc thành lập thành phố Đồng Nai, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 7 thành phố và 27 tỉnh (giảm 1 tỉnh, tăng 1 thành phố).

Về trụ sở, trụ sở của thành phố Đồng Nai trực thuộc trung ương được giữ nguyên như hiện nay (phường Trấn Biên).

Về phương án sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ bản giữ nguyên trạng tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; thành lập mới các cơ quan, đơn vị theo quy định của Đảng, điều lệ của tổ chức và của pháp luật.

Về phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước mắt giữ nguyên trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh Đồng Nai hiện nay; đồng thời tỉnh Đồng Nai đã có phương án, lộ trình thực hiện sắp xếp, bố trí nhân sự theo quy định bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền đô thị.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc thành lập thành phố Đồng Nai sẽ tạo động lực phát triển mới không chỉ cho Đồng Nai mà còn đóng góp thiết thực cho khu vực miền Nam và cả nước.

Đây là bước chuyển căn bản về mô hình phát triển và mô hình quản trị địa phương nhằm đưa Đồng Nai trở thành đô thị lớn, có chức năng chia sẻ, liên kết, tương hỗ cùng phát triển với TP.HCM, đạt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, giữ vai trò là trung tâm kết nối kinh tế vùng và cửa ngõ hội nhập quốc tế.

Rà soát trụ sở công, kiện toàn biên chế

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Phan Chí Hiếu cho hay, tỉnh Đồng Nai bảo đảm 5/5 điều kiện và 7/7 tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc trung ương theo quy định tại luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112.

Cơ quan thẩm tra kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Đồng Nai chỉ đạo khẩn trương hoàn thành quy hoạch đô thị, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để khắc phục các tiêu chuẩn phân loại đô thị còn chưa đạt hoặc mới đạt ở mức 2 thấp để bảo đảm chất lượng đô thị.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Đồng Nai quan tâm đến việc triển khai các dự án nhằm phát triển hệ thống đô thị vùng Đông Nam bộ đồng bộ, hiện đại, kết nối nhanh, giúp thành phố Đồng Nai thực sự trở thành đô thị lớn cấp vùng, chia sẻ, tương hỗ, cùng phát triển với các tỉnh, thành phố khác, tạo lập không gian kinh tế, đô thị của vùng.

Chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng cần tiếp tục rà soát, có phương án xử lý hiệu quả các trụ sở, tài sản công dôi dư và kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025 theo đúng các chỉ đạo, quy định của cấp có thẩm quyền.