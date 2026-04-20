Quốc hội xem xét, biểu quyết thành lập thành phố Đồng Nai

Theo chương trình, đợt 2 kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra từ 20 - 23.4 (dự phòng ngày 24.4 và 25.4).

Theo kế hoạch, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua các luật được cho ý kiến tại tổ và hội trường trong đợt 1, cụ thể gồm: luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi); luật Thủ đô (sửa đổi); luật Hộ tịch (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công chứng; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Trợ giúp pháp lý; luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Thi đua, khen thưởng; luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi); luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Cạnh đó, Quốc hội sẽ cho ý kiến về các nội dung: dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam; về thực hiện thí điểm chế định luật sư công; về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Tiếp đó, cho ý kiến về nội dung của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực và giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Đồng thời, cho ý kiến đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025, các vấn đề về kinh tế, xã hội giai đoạn 2026 - 2030.

Các dự thảo nghị quyết này dự kiến sẽ được Quốc hội biểu quyết, thông qua trong chiều 23.4 cùng các nghị quyết của Quốc hội về chương trình giám sát năm 2027, thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2027.

Cạnh đó, Quốc hội nghe Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời nghe báo cáo và thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo kế hoạch, chiều 23.4, Quốc hội họp phiên bế mạc; biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI (nếu có).