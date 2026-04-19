Chủ tịch Quốc hội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại IPU-152

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành các hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, tối 17.4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao VN đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người VN tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch QH gửi đến Đại sứ cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ lời chúc sức khỏe và chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chủ tịch QH cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của VN tới toàn thể bà con.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người VN tại Thổ Nhĩ Kỳ ẢNH: TTXVN

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch QH cho biết, năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước đã đạt được những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch QH cũng thông tin về những dấu mốc quan trọng của đất nước như: tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, với những thành tựu của 40 năm đổi mới, đất nước đang nỗ lực, quyết tâm tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch QH mong muốn cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt, tuân thủ pháp luật nước sở tại và giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người VN; đồng thời tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình - để thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vẫn luôn hướng về cội nguồn.

Chủ tịch QH đề nghị Đại sứ quán VN tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, góp phần xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp hai nước; hỗ trợ bà con xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại sở tại; phát huy tốt hơn nữa vai trò là mái nhà chung, nguồn động viên tinh thần, là nơi gắn kết, tập hợp bà con cùng đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước.