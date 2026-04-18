Ban hành nghị quyết thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai

Lê Lâm
Lê Lâm
18/04/2026 06:26 GMT+7

Từ ngày 30.4, chính thức thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai, gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Ban hành Nghị quyết thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Trung tâm đô thị Nhơn Trạch

ẢNH: LÊ LÂM

Các phường mới thành lập giữ nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 10 xã trước đó. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 30.4.2026

Với việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập 10 phường mới ở Đồng Nai, từ ngày 30.4, Đồng Nai chính thức có 33/95 đơn vị hành chính phường (tỷ lệ đạt 34,73%/ đơn vị hành chính cấp xã), đáp ứng được tiêu chuẩn lên thành phố.

Trước đó, ngày 16.4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại 1. Đây cũng là 1 tiêu chí cần phải có để thành lập thành phố.

Cụ thể Đồng Nai đã có đủ 7/7 các tiêu chí thành lập thành phố gồm: diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; tiêu chí đô thị loại 1; vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự kiến tại đợt 2 của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra từ ngày 20 - 23.4 (dự phòng ngày 24 và 25.4), Quốc hội xem xét đề án thành lập thành phố Đồng Nai.

Tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên là 12.737,18 km2, với 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 là 4.491.408 người.

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam bộ, là tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, luôn nằm trong nhóm các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn.

Năm 2025, quy mô GRDP của Đồng Nai đạt 677.932 tỉ đồng, xếp thứ 4 cả nước, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng; thu ngân sách trên 102.962 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.

Thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai

