Đồng Nai chuẩn bị lên thành phố

Ngày 16.4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký quyết định công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại 1. Đây là quyết định quan trọng cho việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Đô thị Biên Hòa, đô thị trung tâm của tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Đủ 7/7 tiêu chí thành lập thành phố

Quyết định cho biết phạm vi ranh giới công nhận tỉnh Đồng Nai có tổng diện tích tự nhiên là 12.737,18 km2, với 95 đơn vị hành chính cấp xã, quy mô dân số năm 2025 là 4.491.408 người.

Như vậy, Đồng Nai đã có đủ 7/7 các tiêu chí thành lập thành phố gồm: diện tích tự nhiên; tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; tỷ lệ đô thị hóa; tiêu chí đô thị loại 1; vị trí, chức năng trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền xác định; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, vào ngày 12.4, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành việc xem xét đề án thành lập thành phố Đồng Nai vào đợt 2 (diễn ra từ ngày 20 - 23.4, dự phòng ngày 24 và 25.4).

Đồng Nai có vị trí chiếc lược ở vùng Đông Nam bộ, liên kết trực tiếp với TP.HCM ẢNH: LÊ LÂM

Đồng Nai nằm ở vùng Đông Nam bộ, là tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh, luôn nằm trong nhóm các địa phương có nguồn thu ngân sách lớn.

Năm 2025, quy mô GRDP của Đồng Nai đạt 677.932 tỉ đồng, xếp thứ 4 cả nước, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng; thu ngân sách trên 102.962 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.

Vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng

Vị trí của Đồng Nai cũng đặc biệt quan trọng trong cấu trúc phát triển của khu vực phía nam và cả nước, là điểm giao thoa của nhiều hành lang kinh tế và trục kết nối chiến lược, liên kết trực tiếp với TP.HCM.

Dự án sân bay Long Thành ẢNH: LÊ LÂM

Ngoài ra còn giữ vai trò cầu nối giữa Đông Nam bộ với Tây nguyên, duyên hải Nam Trung bộ, đồng thời lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực ĐBSCL.

Đặc biệt với dự án sân bay Long Thành (dự kiến đưa vào khai thác giai đoạn 1 vào cuối năm 2026), Đồng Nai xác định đây là động lực phát triển của tỉnh trong tương lai.

Cụ thể, để khai thác sân bay Long Thành và các vị trí chiến lược bên cạnh, Đồng Nai đã lập quy hoạch một khu vực rộng lớn 43.000 ha để xây dựng đô thị sân bay Long Thành, với mục tiêu kết nối toàn cầu, đưa Long Thành trở thành trung tâm hàng không - logistics quốc tế hàng đầu Đông Nam Á.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Long Thành sau khi thực hiện chuyến bay kỹ thuật vào tháng 12.2025 ẢNH: LÊ LÂM

Sân bay Long Thành có diện tích 5.000 ha, nằm ở xã Long Thành (Đồng Nai). Đây là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6.2015 với quy mô công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm, chia thành 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1 đầu tư xây dựng trạm kiểm soát không lưu, 1 đường băng (4.000 m x 75 m), 1 nhà ga hành khách với công suất 25 triệu khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm, cùng các công trình phụ trợ khác; tổng mức đầu tư hơn 99.000 tỉ đồng.

Trong quá trình thi công, ACV đã kiến nghị Trung ương cho phép triển khai xây dựng đường băng thứ 2 trong giai đoạn 1 và được đồng ý, hiện đường băng thứ 2 của sân bay Long Thành đang được đẩy mạnh xây dựng để kịp đưa vào sử dụng cùng giai đoạn 1.