Tại phiên họp thứ 1, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) diễn ra ngày 28.3, các đại biểu HĐND đã thảo luận về biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai.

Các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) biểu quyết thông qua nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Đồng thời thông qua 2 nghị quyết quan trọng khác gồm tán thành chủ trương thành lập 10 phường trực thuộc tỉnh và nghị quyết về việc thông qua Đề án công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là 2 trong số nhiều tiêu chuẩn phải có của một thành phố.

Đồng Nai đủ điều kiện lên thành phố

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, việc thành lập thành phố Đồng Nai là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có cơ sở thực tiễn rõ ràng. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi gắn với đơn vị hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về mô hình phát triển và mô hình quản trị, nhằm đưa Đồng Nai từ vị thế một tỉnh công nghiệp lớn vươn lên thành đô thị cấp vùng, có năng lực điều phối không gian phát triển, liên kết hạ tầng, phân bố nguồn lực và dẫn dắt tăng trưởng cho toàn khu vực.

Đây là mong muốn và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Với quy mô diện tích hơn 12.737,18 km², dân số gần 4,5 triệu người. Năm 2025: GRDP của tỉnh khoảng 677.932,31 tỉ đồng, thu ngân sách trên 102.962 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.

Những con số trên đã phản ánh mức phát triển kinh tế tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước, cùng cơ cấu kinh tế thiên về công nghiệp - dịch vụ, Đồng Nai đã hội tụ nền tảng của một không gian phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có mức độ tương tác vùng rất cao.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, các trưởng ban của HĐND tỉnh; bầu chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, đầu tháng 3.2026, UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập Tổ soạn thảo đề án thành lập đề án thành phố Đồng Nai. Đề án cho biết Đồng Nai hiện đều đạt các tiêu chuẩn để thành lập thành phố theo Nghị quyết số 112 năm 2025 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban hành về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Từ ngày 24 - 26.3, Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai. Kết quả cho thấy gần 100 % người dân các xã, phường đều đồng ý.