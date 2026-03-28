Hôm nay HĐND tỉnh Đồng Nai họp xem xét nội dung thành lập thành phố Đồng Nai

Sáng 28.3, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 họp kỳ thứ 1.

Bản đồ phương án thành lập thành phố Đồng Nai ẢNH: UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Theo chương trình, kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh theo quy định, như chủ tịch, các phó chủ tịch, các trưởng ban của HĐND tỉnh; bầu chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh…

Sau đó, các đại biểu sẽ xem xét tờ trình của thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 và các tờ trình quan trọng của UBND tỉnh. Đặc biệt là tờ trình về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Đồng Nai, việc thành lập thành phố Đồng Nai là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có cơ sở thực tiễn rõ ràng. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi gắn với đơn vị hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về mô hình phát triển và mô hình quản trị, nhằm đưa Đồng Nai từ vị thế một tỉnh công nghiệp lớn vươn lên thành đô thị cấp vùng, có năng lực điều phối không gian phát triển, liên kết hạ tầng, phân bố nguồn lực và dẫn dắt tăng trưởng cho toàn khu vực.

Đây là mong muốn và khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai. Với quy mô diện tích hơn 12.737,18 km², dân số gần 4,5 triệu người. Năm 2025: GRDP của tỉnh khoảng 677.932,31 tỉ đồng, thu ngân sách trên 102.962 tỉ đồng; GRDP bình quân đầu người đạt 152,8 triệu đồng/người, đóng góp 5% GDP của cả nước.

Sân bay Long Thành, hạt nhân phát triển của Đồng Nai trong tương lai ẢNH: H.K

Những con số trên đã phản ánh mức phát triển kinh tế tương đối cao so với mặt bằng chung của cả nước, cùng cơ cấu kinh tế thiên về công nghiệp - dịch vụ, Đồng Nai đã hội tụ nền tảng của một không gian phát triển lớn, đa trung tâm, đa chức năng và có mức độ tương tác vùng rất cao.

Trước đó, đầu tháng 3.2026, UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập Tổ soạn thảo đề án thành lập đề án thành phố Đồng Nai. Đề án cho biết Đồng Nai hiện đều đạt các tiêu chuẩn để thành lập thành phố theo Nghị quyết số 112 năm 2025 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ban hành về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Từ ngày 24 - 26.3, Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai. Kết quả cho thấy gần 100 % người dân các xã, phường đều đồng ý.