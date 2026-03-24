Lấy ý kiến nhân dân về đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Ngày 24.3, ông Nguyễn Kim Long, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, đã ký văn bản về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và đề án thành lập 10 phường trên địa bàn.

Một góc đô thị Biên Hòa thuộc phường Trấn Biên - phường trung tâm của tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM



Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Đối với đề án thành lập 10 phường (gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc, Tân Phú, Trị An, Đồng Phú, Tân Khai, Lộc Ninh), UBND 10 xã nêu trên lấy ý kiến đồng thời với đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

UBND các xã, phường tổng hợp kết quả báo cáo Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 26.3.2026.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn chi tiết việc lấy ý kiến nhân dân, đảm bảo thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương thành lập các đơn vị hành chính theo quy định, hoàn thành trong ngày 27.3.2026.

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương và thành lập các phường theo quy định.

Trung ương Đảng bàn việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Vào chiều 24.3, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ẢNH: TTXVN

Một trong các nội dung được thảo luận là tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trước đó, tại công văn gửi ngày 13.3, UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến để báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trả lời về vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đối chiếu tiêu chí, quy trình, quy định, báo cáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị nội dung và các hồ sơ, tài liệu liên quan. Sau đó, địa phương báo cáo Ban Bí thư để bổ sung vào chương trình làm việc năm 2026 của Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương theo quy định.

Ngày 27.2.2026, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết 05/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.



