Chính trị

Trung ương Đảng bàn thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Văn Chung
24/03/2026 17:17 GMT+7

Chiều 24.3, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Ngày 24.3, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ hai. 

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV

Buổi sáng, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về 4 nội dung.

Thứ nhất, Trung ương và các đại biểu thảo luận về quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng. Thứ hai, quy định của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. 

Thứ ba, quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Thứ tư, quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Thời gian còn lại của buổi sáng và buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung, gồm: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030; kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030. 

Cùng đó là nội dung về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thảo luận tờ trình thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Một nội dung đáng chú ý, hội nghị thảo luận về tờ trình về việc thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Một góc thành phố Biên Hòa cũ, nay là P.Trấn Biên (Đồng Nai)

Trước đó, tại công văn gửi ngày 13.3, UBND tỉnh Đồng Nai xin ý kiến để báo cáo Bộ Chính trị cho chủ trương thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Trả lời về vấn đề trên, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai đối chiếu tiêu chí, quy trình, quy định, báo cáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng chuẩn bị nội dung và các hồ sơ, tài liệu liên quan. Sau đó, địa phương báo cáo Ban Bí thư để bổ sung vào chương trình làm việc năm 2026 của Bộ Chính trị xem xét, cho chủ trương về việc thành lập TP.Đồng Nai trực thuộc Trung ương theo quy định.

Hồi cuối tháng 9.2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ I đã xác định đến năm 2030, Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại; phấn đấu cơ bản đạt tiêu chí trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ngày 27.2.2026, HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua Nghị quyết 05/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, mục tiêu tổng quát là phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai cơ bản đạt các tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin liên quan

Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị T.Ư 2 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo và đặt ra 4 yêu cầu lớn.

Trung ương Đảng họp riêng về nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước

Phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV của Tổng Bí thư Tô Lâm

