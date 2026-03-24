Hội nghị Trung ương 2 đặt nền móng cho cả nhiệm kỳ

Ngày 23.3, Hội nghị lần thứ 2 T.Ư Đảng khóa XIV khai mạc tại Hà Nội. Sau phần khai mạc, cùng với họp riêng cho ý kiến giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031, T.Ư Đảng đã bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư.

Cũng trong buổi sáng, T.Ư Đảng làm việc tại tổ, cho ý kiến về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và Khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; quy chế làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV.

Buổi chiều, T.Ư Đảng làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung nêu trên. Kế đó, thảo luận tại tổ về quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành T.Ư Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIV; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIV ẢNH: TTXVN

Trước đó, phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết những vấn đề được bàn và quyết nghị tại hội nghị lần này là "hành lang pháp lý", "quy tắc vận hành", "nguyên tắc kỷ luật", "chuẩn mực hành động" để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Hội nghị T.Ư 2 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động rất nhanh, rất mạnh, rất khó dự báo; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; các xung đột về địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, năng lượng, chuỗi cung ứng, dữ liệu và thị trường làm thay đổi sâu sắc môi trường phát triển của các quốc gia.

Trong nước, sau thành công của Đại hội XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, chúng ta đứng trước thời cơ lớn để bứt phá, nhưng cũng đối mặt với những yêu cầu rất cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng, hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng cán bộ, tổ chức lại không gian phát triển, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển.

Đại hội XIV đã xác định rất rõ: phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phải nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Muốn vậy, Đảng phải mạnh hơn, tổ chức phải chặt chẽ hơn, kỷ luật phải nghiêm hơn, phương thức lãnh đạo phải đổi mới hơn, hành động phải quyết liệt hơn.

4 yêu cầu lớn

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh 4 yêu cầu lớn với hội nghị lần này.

Thứ nhất, phải nhận thức thật sâu sắc đây là hội nghị đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ. Chương trình làm việc toàn khóa, quy chế làm việc, quy định thi hành Điều lệ Đảng, các quy định về kiểm tra, giám sát, kỷ luật, về công tác tư tưởng, về cơ chế phối hợp, về nhân sự chủ chốt của bộ máy nhà nước là "kết cấu" của tổ chức, là "mạch dẫn" của quyền lực, là "chuẩn mực" để giữ vững nguyên tắc, là "cơ chế" để kiểm soát quyền lực, là "công cụ" để phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương.

Tổng Bí thư đề nghị phải chuẩn bị tốt để tạo nền nếp, nhịp độ, hiệu lực, tăng sức chiến đấu cho cả nhiệm kỳ. Vì vậy, từng nội dung phải được xem xét thật kỹ, đối chiếu thật sát với Điều lệ Đảng, với Hiến pháp, với yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, với yêu cầu xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện và với thực tiễn cuộc sống.

Thứ hai, Tổng Bí thư yêu cầu quán triệt thật sâu sắc tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội; sự lãnh đạo của Đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện. Chính vì vậy, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo để sự lãnh đạo ngày càng đúng hơn, trúng hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn.

Đổi mới để Đảng lãnh đạo bằng tầm nhìn chiến lược tốt hơn, bằng thể chế đồng bộ hơn, bằng kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn, bằng nêu gương mạnh mẽ hơn, bằng lựa chọn cán bộ chuẩn xác hơn, bằng phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn, bằng đôn đốc thực hiện sát hơn, bằng tổng kết thực tiễn kịp thời hơn, bằng phản ứng chính sách nhanh hơn trước những biến động lớn của thế giới và yêu cầu phát triển trong nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo là để tăng cường năng lực cầm quyền, năng lực tổ chức thực hiện, sức chiến đấu và uy tín, vị thế của Đảng trong điều kiện mới.

Thứ ba, theo Tổng Bí thư, phải định vị thật đúng vị trí của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đây không chỉ là công việc "giữ gìn nội bộ", mà là vấn đề sống còn của Đảng, là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin của nhân dân, giữ vững kỷ luật, sự thống nhất trong toàn Đảng, bảo đảm cho đường lối đúng được thực hiện nghiêm, cho quyền lực được kiểm soát chặt chẽ, cho cán bộ được rèn luyện và sàng lọc thường xuyên.

Tổng kết 20 năm thực hiện các nghị quyết về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải làm với tinh thần rất quyết liệt, thẳng thắn, rất khoa học, rất thực tiễn, nhân văn; thấy rõ cái được để phát huy, thấy rõ cái chưa được để sửa, thấy rõ khoảng trống thể chế, khoảng trống giám sát, khoảng trống trách nhiệm để kịp thời bổ sung, hoàn thiện. Phải làm sao để kiểm tra, giám sát trở thành một phương thức lãnh đạo thường xuyên, chủ động, có sức răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa và giáo dục; để công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đi vào chiều sâu, chặt chẽ hơn về cơ chế, mạnh mẽ hơn về hành động, hiệu quả hơn về kết quả.

Thứ tư, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải gắn thật chặt công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển đất nước và nâng cao đời sống nhân dân. Mọi quy chế, quy định, mọi chủ trương, mọi quyết định của T.Ư phải hướng tới một đích đến: làm cho Đảng mạnh hơn, để đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn; làm cho bộ máy hoàn thiện hơn để phục vụ nhân dân tốt hơn; làm cho cán bộ trong sạch, vững vàng hơn để dân tin hơn; làm cho cơ chế vận hành rõ hơn để địa phương chủ động hơn; làm cho nguồn lực được khơi thông mạnh hơn để nền kinh tế tăng trưởng nhanh hơn; làm cho các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 có cơ sở hiện thực hơn.

Tổng Bí thư đề nghị phải có tầm nhìn dài hạn, hành động quyết liệt, phân bổ nguồn lực đúng trọng tâm, khơi thông mọi nguồn lực để tăng trưởng, tạo không gian phát triển mới rộng mở và nhất là tạo được động lực, năng lực, điều kiện cho chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, sáng tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Điều đặc biệt quan trọng, theo Tổng Bí thư, là phải bàn và tìm ra phương cách để tăng trưởng GDP trên 10% trong cả nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những năm tiếp theo. Nhiệm vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt. Xác định đúng mô hình phát triển và tạo tốc độ tăng trưởng kinh tế là vấn đề rất trọng tâm, cốt lõi. Vấn đề cấp bách hiện nay là chống khủng hoảng kinh tế và chống chiến tranh xung đột.

Tổng Bí thư đề nghị từng Ủy viên T.Ư phát huy cao nhất trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử; nghiên cứu thật kỹ tài liệu, phát biểu thật ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, rõ chính kiến, rõ lập luận, rõ kiến nghị, rõ phương án lựa chọn để khi đã quyết thì thống nhất rất cao...

Theo chương trình, Hội nghị T.Ư 2 khóa XIV làm việc trong 5 ngày, kéo dài đến ngày 27.3.