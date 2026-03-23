Chính trị

Trung ương Đảng họp riêng về nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước

Văn Chung
23/03/2026 18:08 GMT+7

Chiều 23.3, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ nhất, Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Theo đó, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng cho ý kiến công tác cán bộ về việc giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo của các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ để thảo luận, cho ý kiến về 3 nội dung: hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Nội dung thứ hai, thảo luận về quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV. Thứ ba, cho ý kiến về chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại hội trường để tiếp tục thảo luận và cho ý kiến về các nội dung về hoàn thiện mô hình quản lý các cơ quan truyền thông báo chí quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và khoa học công nghệ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIV; chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sau đó, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về các nội dung: quy định thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng.

