Chính trị

Khai mạc Hội nghị Trung ương 2: Xem xét nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031

Văn Chung
Văn Chung
Theo TTXVN
23/03/2026 09:17 GMT+7

Sáng 23.3, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên khai mạc.

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV - Ảnh 1.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra tại Hà Nội

ẢNH: TTXVN

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa nền tảng đối với nhiệm vụ triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trực tiếp liên quan đến chất lượng lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; liên quan đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; liên quan đến sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn 2026 - 2031 và những năm tiếp theo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, những vấn đề được bàn và quyết nghị tại Hội nghị Trung ương 2 chính là những "hành lang pháp lý", những "quy tắc vận hành", những "nguyên tắc kỷ luật", những "chuẩn mực hành động" để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo nền tảng vững chắc hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm của dân tộc.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nội dung hội nghị cần giải quyết rất nhiều, rất rộng, rất khó, đều là những việc phải làm, cần làm ngay, không thể chậm trễ. 

Hội nghị sẽ thảo luận về Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quy định thi hành Điều lệ Đảng; quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Cạnh đó, hội nghị sẽ thảo luận về Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; tổng kết một số nghị quyết lớn của Trung ương về kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Hội nghị cũng sẽ xem xét công tác nhân sự lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031; cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2031, kế hoạch tài chính quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2031 và một số vấn đề hệ trọng khác. 

Đây là những công việc của Đảng nhưng cũng là công việc của đất nước, của dân tộc, của nhân dân; là những quyết định liên quan đến chất lượng thể chế, chất lượng bộ máy, chất lượng cán bộ, chất lượng điều hành và chất lượng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 27.3.

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII

Sáng 25.11, tại trụ sở T.Ư Đảng, T.Ư Đảng khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII.

Khám phá thêm chủ đề

Trung ương đảng Tổng bí thư chủ tịch nước hội nghị trung ương 2
