Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử đại biểu Quốc hội

Tuyến Phan - Văn Chung
21/03/2026 16:26 GMT+7

Theo kết quả công bố từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chiều 21.3, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo danh sách được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP.Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 12 của TP.HCM.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 của TP.Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Tô Lâm tái đắc cử đại biểu Quốc hội khóa XVI - Ảnh 1.

ẢNH: TTXVN

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra hôm 15.3.

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan Trung ương là 217 đại biểu (43,4%), số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 283 đại biểu (56,6%).

Theo báo cáo, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,68%.

4 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Các tỉnh còn lại đều đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đánh giá sơ bộ cho thấy, đa số các tỉnh thuộc khu vực miền núi phía bắc mặc dù có địa bàn khó khăn nhưng cử tri đã rất tích cực đi bầu cử, hoàn thành sớm với tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao.

Cạnh đó là một số tỉnh, thành phố lớn có số đông cử tri (trên 3 triệu cử tri), thường xuyên có biến động… nhưng số lượng cử tri đi bầu cao, đạt tỷ lệ trên 99%; phản ánh nỗ lực rất lớn của các tổ chức phụ trách bầu cử tại các địa phương.

Đến thời điểm kết thúc cuộc bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu trên phạm vi cả nước duy trì tình hình ổn định, nghiêm túc, trật tự, chấp hành nghiêm quy định. Dư luận chung trong nhân dân luôn tin tưởng, đồng tình và ủng hộ cuộc bầu cử.

Đánh giá về tỷ lệ cử tri đi bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận điều này thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trên cơ sở công bố kết quả bầu cử, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Tổng Bí thư: TP.HCM chăm lo người dân không chỉ dịp tết mà làm suốt năm

Tổng Bí thư: TP.HCM chăm lo người dân không chỉ dịp tết mà làm suốt năm

Tổng Bí thư Tô Lâm hoan nghênh, biểu dương TP.HCM có nhiều chương trình chăm lo người dân trong dịp tết, đồng thời đề nghị cần triển khai suốt năm, suốt nhiệm kỳ.

Chiều nay công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

