Tổng Bí thư: TP.HCM chăm lo người dân không chỉ dịp tết mà làm suốt năm

Sáng 9.2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương có buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền TP.HCM, tặng quà Đảng bộ TP.HCM và gia đình chính sách, người có công tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đang tới gần.

Tham gia đoàn công tác có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Chánh văn Phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Phó thủ tướng Mai Văn Chính; Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng lãnh đạo bộ, ngành Trung ương.

Về phía lãnh đạo TP.HCM có Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng các phó bí thư, lãnh đạo HĐND, UBND và các sở, ngành.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và chúc tết tại TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong buổi thăm và làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm gợi mở, đề nghị TP.HCM cần quan tâm giải quyết các điểm nghẽn ẢNH: SỸ ĐÔNG

Trong không khí rộn ràng những ngày cận Tết Nguyên đán, Tổng Bí thư Tô Lâm ân cần thăm hỏi và trao phần quà tết gửi tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu.

Trong phần phát biểu chúc tết, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP.HCM làm tốt hơn công tác dân vận, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, lấy sự hài lòng, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm thước đo công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị TP.HCM quan tâm đến công tác an sinh không chỉ dịp tết mà cần làm suốt cả năm ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu ẢNH: SỸ ĐÔNG

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tổng Bí thư hoan nghênh, biểu dương TP.HCM có nhiều chương trình chăm lo người dân trong dịp Tết. "Không chỉ làm trong dịp tết mà phải làm suốt năm, suốt nhiệm kỳ việc này để thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dân, cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần", Tổng Bí thư đề nghị.

TP.HCM cần có giải pháp, chính sách nâng cao cuộc sống, tuổi thọ, chất lượng y tế, giáo dục để có nguồn nhân lực chất lượng cao lâu dài.

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đi thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tại nhà riêng.