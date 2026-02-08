Nghiên cứu Quỹ đầu tư tài sản số TP.HCM quy mô 1 tỉ USD

Chiều 8.2, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư hạ tầng công nghệ số và trung tâm dữ liệu lớn tạo đột phá cho đô thị thông minh và Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Hội nghị thu hút sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ, tài chính trong và ngoài nước, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa chính quyền TP.HCM với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực hạ tầng số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây.

Trong khuôn khổ hội nghị, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, hàng loạt biên bản hợp tác chiến lược đã được ký kết, đánh dấu bước tiến mới trong thu hút đầu tư hạ tầng công nghệ số.

Nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo TP.HCM ẢNH: NGUYÊN VŨ

Cụ thể, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên danh VinaCapital và Liên minh Kinh tế On-Chain toàn cầu nhằm nghiên cứu, phát triển và vận hành Quỹ đầu tư tài sản số TP.HCM (HCMC Digital Asset Fund).

Quỹ này được định hướng trở thành nguồn vốn kiến tạo thị trường, góp phần xây dựng trung tâm on-chain tầm cỡ khu vực trong khuôn khổ Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, với mục tiêu huy động và triển khai vốn theo lộ trình nhiều giai đoạn, hướng tới quy mô 1 tỉ USD.

Bên cạnh đó, Tập đoàn G42 (các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) cùng liên danh các nhà đầu tư trong nước ký thỏa thuận khung hợp tác dài hạn nhằm phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu quy mô lớn tại Việt Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2 tỉ USD.

Tập đoàn G42 cùng liên danh xúc tiến phát triển trung tâm dữ liệu quy mô 2 tỉ USD ẢNH: NGUYÊN VŨ

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM ký biên bản ghi nhớ hợp tác với VinaCapital (đại diện liên minh FPT - VinaCapital - Việt Thái) để phát triển trung tâm dữ liệu lớn gắn với khu phức hợp đổi mới sáng tạo và công nghệ tại TP.HCM.

Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cũng ký thỏa thuận với VinaCapital nhằm thúc đẩy các dự án hạ tầng dữ liệu và giải pháp năng lượng xanh, đáp ứng yêu cầu vận hành bền vững của các trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

TP.HCM đảm bảo quỹ đất, năng lượng cho các trung tâm dữ liệu

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng cho biết thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó hạ tầng số đóng vai trò nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo ông Thắng, việc phát triển các trung tâm dữ liệu quy mô lớn, cùng hạ tầng AI và điện toán đám mây, không chỉ phục vụ chuyển đổi số mà còn là điều kiện then chốt để hình thành đô thị thông minh và Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

"TP.HCM phải xây dựng các trung tâm dữ liệu siêu quy mô làm "bộ não số" tích hợp dữ liệu đa ngành, hỗ trợ ra quyết định dựa trên phân tích khoa học và mô phỏng thực tế, tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao chất lượng sống người dân", ông Thắng nói.

Hội nghị xúc tiến hạ tầng công nghệ số thu hút nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư tham dự ẢNH: NGUYÊN VŨ

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, TP.HCM cam kết bảo đảm quỹ đất, hạ tầng năng lượng sạch đạt chuẩn xanh, đồng thời kiến tạo chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ số và sản xuất tiên tiến.

Song song đó, TP.HCM quy hoạch lại 12 khu công nghệ số tập trung, phát triển đô thị khoa học công nghệ tại phía bắc và mở rộng Khu Công nghệ cao, tạo động lực mạnh mẽ cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Phạm Tuấn Anh, Trưởng ban Công nghệ thuộc Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, cho biết sẽ áp dụng nhiều giải pháp tăng cường quản lý rủi ro, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và trốn thuế. Mục tiêu đặt ra là vừa tạo thuận lợi cho dòng vốn, vừa bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia.