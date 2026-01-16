Chậm nhất ngày 9.2 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM

Chiều 16.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Ban chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã rà soát tình hình triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị về Trung tâm tài chính quốc tế; kế hoạch tiếp tục triển khai xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng; cơ chế chính sách đặc thù, quy chế làm việc của hội đồng điều hành và quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng yêu cầu chậm nhất đến 9.2 ra mắt Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM ẢNH: NHẬT BẮC

Ban chỉ đạo cho biết, TP.HCM và TP.Đà Nẵng đã nỗ lực triển khai các kết luận, chỉ đạo, nghị quyết, nghị định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; chuẩn bị nhân sự, cơ sở vật chất, trụ sở, các điều kiện hoạt động khác của Trung tâm tài chính quốc tế.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng chỉ rõ các thách thức như: cạnh tranh giữa các trung tâm tài chính trong khu vực và quốc tế; nhân lực chất lượng cao, cơ chế thu hút chuyên gia quốc tế và nhân lực tài chính - công nghệ; hạ tầng, dịch vụ đô thị, không gian sống làm việc; một số cơ chế quản lý rủi ro, kiểm soát tuân thủ, chia sẻ dữ liệu, giám sát theo chuẩn quốc tế cần được thiết kế đồng bộ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng lưu ý, cần lấy thể chế làm đột phá, coi đây là cạnh tranh cốt lõi, Việt Nam đi sau nhưng phải kế thừa chọn lọc những tinh hoa của thế giới. Thể chế phải vượt trội, khác biệt, phù hợp thông lệ quốc tế; đồng thời phải phù hợp điều kiện Việt Nam, đảm bảo chủ quyền, an ninh tài chính, an toàn dữ liệu.

Muốn có Trung tâm tài chính quốc tế, trước hết phải có đội ngũ quản trị, điều hành, chuyên gia, nhân lực chuyên nghiệp, có tâm, có đức, có tài, có sức, khát vọng cống hiến, đạo đức nghề nghiệp và kỷ luật tuân thủ, gồm cả tuyển dụng, đào tạo nhân lực và thu hút các chuyên gia quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh lấy hạ tầng làm nền tảng. Hạ tầng không chỉ là giao thông, điện, nước, mà là hạ tầng số, dữ liệu, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu, nền tảng giao dịch, định danh, xác thực, liên thông chia sẻ thông tin.

Đặc biệt, Trung tâm tài chính quốc tế phải trả lời được: thu hút định chế nào, sản phẩm gì, thị trường nào, khách hàng nào; tạo giá trị gì cho nền kinh tế; đóng góp gì cho tăng trưởng và việc làm; lan tỏa gì cho lợi ích chung?

Đồng thời, phân vai rõ ràng, bổ trợ lẫn nhau giữa TP.HCM và Đà Nẵng, tránh cạnh tranh nội bộ, tránh chồng lấn, tránh dàn trải. Trung ương thống nhất định hướng; địa phương chủ động triển khai; phối hợp chặt chẽ, chia sẻ dữ liệu, chia sẻ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, bài học, dữ liệu.

Thủ tướng giao các bộ ngành, 2 thành phố xây dựng Chiến lược phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp với điều kiện, xu thế, khả thi, hiệu quả.

Mục tiêu chậm nhất ngày 9.2 tới đây ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM, đồng thời ra mắt Trung tâm Trọng tài quốc tế và Tòa án chuyên biệt.