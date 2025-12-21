Công bố Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Sáng 21.12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị ẢNH: MOF

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được công bố tại hội nghị.

Theo đó, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình là Chủ tịch Hội đồng điều hành.

Các phó chủ tịch gồm: ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Các thành viên hội đồng điều hành gồm: ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Hội đồng điều hành được sử dụng con dấu riêng có hình Quốc huy; ban hành chiến lược, lộ trình, kế hoạch phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi là trung tâm tài chính quốc tế) trên cơ sở điều kiện, tiềm năng, nhu cầu phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và tại TP.Đà Nẵng.

Ban hành quy chế hoạt động của trung tâm tài chính quốc tế trên cơ sở đề xuất của Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.Đà Nẵng (sau đây gọi là cơ quan điều hành tại hai thành phố).

Cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch cơ quan điều hành tại hai thành phố; quyết định các vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan điều hành tại hai thành phố.

Thành lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia tài chính, pháp lý uy tín trong nước và quốc tế, có chức năng tham mưu, tư vấn cho hội đồng điều hành về xây dựng, phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Ra mắt Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ẢNH: MOF

Thường xuyên chỉ đạo, nắm bắt tình hình, đảm bảo việc xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế hiệu quả, nâng cao vị thế của Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu và có đóng góp tích cực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Định kỳ, trong trường hợp cần xử lý các vấn đề vượt thẩm quyền và khi được yêu cầu, hội đồng điều hành báo cáo tình hình xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế để đề xuất chính sách và xin ý kiến của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Chủ tịch cơ quan điều hành trung tâm tài chính tại TP.HCM, Đà Nẵng là ai?

Tại hội nghị, các quyết định về bổ nhiệm chủ tịch, phó chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng cũng được công bố.

Ông Trương Minh Huy Vũ, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Điều động ông Nguyễn Hồng Văn, Phó tổng giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC), đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM trong thời hạn 5 năm.

Biệt phái ông Nguyễn Hữu Huân, Giám đốc Chương trình đào tạo thị trường chứng khoán (Đại học Kinh tế TP.HCM), đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM trong thời hạn 5 năm.

Tại Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP.Đà Nẵng, được bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng.

Điều động ông Đặng Đình Đức, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng, đến nhận công tác tại Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ tịch thường trực Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng trong thời hạn 5 năm.

Bổ nhiệm ông Lê Sơn Phong, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.Đà Nẵng.