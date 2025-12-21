Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức thành lập

Theo Bộ Tài chính, hội nghị lần này là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế - tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu. Hội nghị diễn ra với ba mục tiêu chính: Công bố chính thức các văn bản quan trọng thiết lập đầy đủ khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư; truyền tải thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam ẢNH: VGP

Trước đó, ngày 27.6, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 222/2025 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là khung pháp lý đầu tiên và là nền tảng quan trọng, vững chắc trong quá trình xây dựng, vận hành và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Sau đó, Chính phủ đã ban hành các Nghị định hướng dẫn triển khai Nghị quyết này. Trong đó, Nghị định số 323/2025 ngày 18.12 của Chính phủ quy định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Quyết định số 2755 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam gồm 3 điều quy định về thành viên, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng điều hành.

Trung tâm tài chính quốc tế sẽ đặt tại TPHCM và Đà Nẵng. Theo chia sẻ từ ông Bùi Hòa An - Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM tại Hội thảo do Báo Tiền Phong tổ chức hôm qua 20.12, Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được xác định có diện tích khoảng 998 ha, thuộc địa bàn phường Sài Gòn, phường Bến Thành và phường An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn, thuộc Thủ Thiêm). Khu vực này có thể hình dung như một “vòng tròn” bao trọn sông Sài Gòn. Các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý nói trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi của Chính phủ.

Trong phạm vi địa giới của Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM hiện có khoảng 1.000 tòa nhà. Trong số này, tòa nhà Bitexco được xác định là công trình cao nhất nằm trong khu vực trung tâm. Các tòa nhà còn lại, theo đánh giá hiện nay, có điều kiện hạ tầng tương đối ổn định và đủ khả năng đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động của trung tâm tài chính. Các đơn vị hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế sẽ được ưu đãi về thuế, điện, nước và các yếu tố liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày. Trên toàn bộ khu vực này, hạ tầng viễn thông sẽ được bố trí đồng bộ, với hệ thống Internet băng thông rộng, hoạt động liên tục, phủ sóng đầy đủ 3G, 5G để bảo đảm điều kiện vận hành thông suốt cho các hoạt động tài chính - dịch vụ...