Văn hóa

Đà Nẵng xác lập cơ chế tài chính để đủ nguồn lực bảo tồn di sản

Hoàng Sơn
10/12/2025 06:33 GMT+7

Đó là ý kiến đáng chú ý của ông Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, tại hội thảo tham vấn xây dựng nghị quyết về phát triển văn hóa TP.Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng tổ chức hôm qua 9.12.

Theo ông Thắng, hiện chỉ có 3 đơn vị di tích là Mỹ Sơn, Hội An, Ngũ Hành Sơn có đội ngũ tương đối phù hợp để làm công việc quản lý, phát huy giá trị, đồng thời cũng có nguồn thu để chi phí. Một số di tích khác, mặc dù được xếp hạng di tích quốc gia hay di tích quốc gia đặc biệt nhưng đội ngũ nhân lực trực tiếp quản lý là hết sức thiếu và không có nguồn thu, phải dựa vào nguồn ngân sách hạn chế. Gần 500 di tích đã xếp hạng cấp tỉnh hầu như không có nguồn lực phân bổ thường xuyên phục vụ việc bảo tồn, phát huy giá trị.

Ông Thắng kiến nghị cần nghiên cứu kỹ để xác lập cơ chế tài chính hợp lý hoặc Sở Tài chính cân đối nguồn thu từ các di tích có thu để cấp trở lại cho các đơn vị quản lý không có nguồn thu; hoặc giao các đơn vị có thu đảm nhiệm việc quản lý, bảo tồn các di tích, di sản liên quan; hoặc bố trí nguồn ngân sách của thành phố, của chương trình mục tiêu T.Ư. Ngoài ra, TP.Đà Nẵng cần nghiên cứu thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa địa phương nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài, hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Ông Thắng cũng đề nghị TP.Đà Nẵng nhanh chóng phân công, phân cấp quản lý; rà soát và xác định các di tích, di sản nào thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của các ban quản lý di tích và danh thắng thuộc Sở VH-TT-DL, các di tích nào phân công cho UBND các xã, phường mới quản lý.

Đà Nẵng cần cơ chế tài chính để bảo tồn di sản văn hóa hiệu quả - Ảnh 1.

Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia do Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng tổ chức

ẢNH: HOÀNG SƠN

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
