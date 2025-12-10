Đà Nẵng xác lập cơ chế tài chính để đủ nguồn lực bảo tồn di sản

Theo ông Thắng, hiện chỉ có 3 đơn vị di tích là Mỹ Sơn, Hội An, Ngũ Hành Sơn có đội ngũ tương đối phù hợp để làm công việc quản lý, phát huy giá trị, đồng thời cũng có nguồn thu để chi phí. Một số di tích khác, mặc dù được xếp hạng di tích quốc gia hay di tích quốc gia đặc biệt nhưng đội ngũ nhân lực trực tiếp quản lý là hết sức thiếu và không có nguồn thu, phải dựa vào nguồn ngân sách hạn chế. Gần 500 di tích đã xếp hạng cấp tỉnh hầu như không có nguồn lực phân bổ thường xuyên phục vụ việc bảo tồn, phát huy giá trị.

Ông Thắng kiến nghị cần nghiên cứu kỹ để xác lập cơ chế tài chính hợp lý hoặc Sở Tài chính cân đối nguồn thu từ các di tích có thu để cấp trở lại cho các đơn vị quản lý không có nguồn thu; hoặc giao các đơn vị có thu đảm nhiệm việc quản lý, bảo tồn các di tích, di sản liên quan; hoặc bố trí nguồn ngân sách của thành phố, của chương trình mục tiêu T.Ư. Ngoài ra, TP.Đà Nẵng cần nghiên cứu thành lập Quỹ bảo tồn di sản văn hóa địa phương nhằm huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và nước ngoài, hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Ông Thắng cũng đề nghị TP.Đà Nẵng nhanh chóng phân công, phân cấp quản lý; rà soát và xác định các di tích, di sản nào thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của các ban quản lý di tích và danh thắng thuộc Sở VH-TT-DL, các di tích nào phân công cho UBND các xã, phường mới quản lý.