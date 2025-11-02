Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng sẽ hoạt động trong tháng 11

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trung tâm tài chính quốc tế tại VN với mô hình "một trung tâm, hai điểm đến" đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Trong đó, TP.HCM sẽ là đầu mối tài chính quy mô lớn, phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết. Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển các dịch vụ tài chính liên quan đến logistics, hàng hải, thương mại tự do và các chuỗi cung ứng công - nông nghiệp. Dự kiến, khu vực trung tâm tại TP.HCM có quy mô diện tích khoảng 899 ha; khu vực tại Đà Nẵng có quy mô khoảng 300 ha.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết VN sẽ lựa chọn phương án tốt nhất để xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý trong thành lập, phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại VN. Về các cơ quan trong trung tâm, Thủ tướng cho biết định hướng thành lập 2 cơ quan điều hành thuộc 2 địa phương nhưng một cơ quan giám sát chung, một tòa án để giải quyết các tranh chấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu trung tâm tài chính quốc tế tại VN sẽ hoạt động trong tháng 11 ẢNH: NHẬT BẮC

Trung tâm vận hành dựa trên cơ sở số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI), có tính cạnh tranh cao và thu hút được nguồn lực phát triển. Con người phải chuyên nghiệp, gồm cả chuyên gia trong nước và nước ngoài để tiếp thu tinh hoa, trí tuệ quốc tế.

Thủ tướng cũng nêu rõ, để thu hút các chuyên gia, cần cơ chế, chính sách thuận lợi nhất, cạnh tranh nhất, tạo hệ sinh thái hài hòa giữa con người, xã hội và thiên nhiên; Đà Nẵng và TP.HCM cần phát huy tối đa, tạo điều kiện sống thuận lợi về giao thông, sinh hoạt, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao… Trung tâm tài chính quốc tế sẽ không tạo rào cản đối với các trung tâm khác, không tạo rào cản từ thành viên trong trung tâm đối với bên ngoài.

Về thủ tục hành chính, Thủ tướng nêu rõ tinh thần một cửa, một dấu, một người làm, cắt bỏ các rào cản, thủ tục hành chính không cần thiết.

Thủ tướng cũng yêu cầu TP.HCM, Đà Nẵng cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết, ban hành và công bố công khai các chính sách, quy định đặc thù trong thẩm quyền; phải khẩn trương, công khai, minh bạch để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế; phát huy sức mạnh của 2 TP kết hợp với sức mạnh của cả nước.

Các cơ quan được giao soạn thảo tiếp tục cập nhật, sớm hoàn thành dự thảo nghị định về trung tâm tài chính quốc tế tại VN, trình Chính phủ; nỗ lực trong tháng 11 này phải đưa trung tâm vào hoạt động.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về xây dựng hành lang pháp lý, chính sách và thể chế để thúc đẩy hình thành và phát triển sàn dữ liệu VN.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết kinh tế số của VN được kỳ vọng đạt khoảng 45 tỉ USD vào năm 2025 và có thể đạt trong khoảng 90 - 200 tỉ USD vào năm 2030.

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu và triển khai vận hành thử nghiệm, cố gắng vận hành thử ngay trong tháng 11. Bộ Công an cũng được giao nhiệm vụ thực hiện thẩm định, cấp phép hoạt động. Đồng thời, rà soát, bổ sung, hoàn thiện thể chế, đề xuất cơ chế đột phá khai thác dữ liệu từ trung tâm dữ liệu quốc gia.

Về hạ tầng, Thủ tướng giao Bộ KH-CN xây dựng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ KH-CN, đổi mới sáng tạo cho các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức, doanh nghiệp nội địa, hỗ trợ hình thành doanh nghiệp công nghệ chiến lược quy mô lớn, hoàn thành trong quý 2/2026...

Cũng trong chiều 1.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, chủ trì phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo.