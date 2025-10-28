Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN

Đậu Tiến Đạt
28/10/2025 17:55 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam tại các nước trong khu vực ASEAN có biển liền kề với Việt Nam và Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

Ngày 28.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam tại các nước trong khu vực ASEAN có biển liền kề với Việt Nam (Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan) và Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các đại sứ báo cáo về tình hình sở tại, kết quả hợp tác giữa Việt Nam với các nước liên quan và trong khuôn khổ ASEAN, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển nghề cá, công tác bảo hộ ngư dân, tàu cá hoạt động trên các vùng biển, phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) và gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu (EC) đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Đại sứ Việt Nam tại các nước trong khu vực ASEAN có biển liền kề với Việt Nam

ẢNH: NHẬT BẮC

Theo báo cáo của các đại sứ, tình hình các nước trong khu vực thời gian qua có những biến động nhất định nhưng cơ bản quan hệ hợp tác với Việt Nam vẫn được mở rộng và đi vào chiều sâu, hoạt động trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên, các nước ủng hộ và ghi nhận những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển đất nước. 

Công tác phối hợp xử lý các vấn đề phức tạp như bảo hộ công dân, phòng chống khai thác IUU đều có những tiến triển nhất định.

Sau khi nghe báo cáo tình hình và kết quả triển khai công việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả mà Bộ Ngoại giao, các đại sứ quán đã triển khai thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công các hoạt động của đoàn Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Malaysia.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy quan hệ hữu nghị trên tất cả các mặt giữa Việt Nam với các nước đối tác trong khu vực và trong khuôn khổ ASEAN, khẳng định đây là khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị hiện thực hóa quan hệ chính trị tốt đẹp thành các dự án, chương trình hợp tác kinh tế thiết thực; tiếp tục đẩy mạnh, đề xuất các sáng kiến về hợp tác kinh tế với các nước, mở rộng thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đặc biệt cần tận dụng tốt quan hệ đối tác mà Việt Nam mới nâng cấp với các nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN- Ảnh 2.

Toàn cảnh cuộc gặp của Thủ tướng với các đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN

ẢNH: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, các cơ quan đại diện tiếp tục chủ động bám sát, triển khai hiệu quả công tác bảo hộ ngư dân, tàu cá Việt Nam hoạt động trên các vùng biển, tích cực hợp tác đấu tranh phòng chống khai thác IUU; tăng cường tuyên truyền, thông tin về quan điểm, mục tiêu, nỗ lực, kết quả chống khai thác IUU của Việt Nam.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan đại diện quan tâm chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở sở tại, nhất là trong bối cảnh trong khu vực có những diễn biến phức tạp về tình trạng lừa đảo trực tuyến, cưỡng ép lao động… trong đó có nạn nhân là công dân Việt Nam.

Thủ tướng lưu ý các đại sứ hoàn thành tốt công tác ngoại giao chính trị, văn hóa, bảo hộ công dân và thực hiện hiệu quả hơn công tác ngoại giao kinh tế, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm và tinh thần quyết liệt, biện pháp sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, kịp thời báo cáo ngay về nước các vấn đề vướng mắc cần tháo gỡ.

