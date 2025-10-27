Ưu tiên cao nhất hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc

Tại cuộc gặp, hai thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tốt đẹp, toàn diện trên các lĩnh vực của quan hệ Việt - Trung thời gian qua. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ trân trọng và chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Thủ tướng Lý Cường và Quốc vụ viện Trung Quốc trong thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường ẢNH: BNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác đường sắt đối với sự phát triển của mỗi nước, Thủ tướng đề nghị hai bên phát huy tốt cơ chế Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, dành ưu tiên cao nhất cho lĩnh vực hợp tác trọng điểm này; đề nghị Trung Quốc tích cực phối hợp với Việt Nam về vốn vay ưu đãi, đào tạo nhân lực đường sắt và hợp tác xây dựng Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Hai thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp ứng phó với diễn biến chính sách thuế quan gần đây; có các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển lành mạnh, cân bằng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam; hai bên thúc đẩy mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, tích cực nghiên cứu mô hình hợp tác kinh tế qua biên giới; hợp tác liên kết điện và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án viện trợ của Trung Quốc tại Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hợp tác khoa học công nghệ trở thành điểm sáng mới trong quan hệ song phương.

Nhất trí với các trọng tâm hợp tác mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Quốc vụ viện Trung Quốc sẵn sàng cùng Chính phủ Việt Nam triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nước; tăng cường trao đổi chiến lược cấp cao; đẩy mạnh hợp tác đạt tiến triển thực chất, nhất là trong các lĩnh vực hai bên quan tâm như kinh tế - thương mại, đầu tư chất lượng cao, kết nối cơ sở hạ tầng đường sắt.

Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chân thành, xây dựng về vấn đề trên biển theo đúng tinh thần nhận thức chung cấp cao về kiểm soát và giải quyết tốt bất đồng, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đề nghị EC sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ẢNH: VGP

Nhấn mạnh vấn đề ưu tiên cấp bách cần giải quyết trong quan hệ, Thủ tướng khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, gỡ thẻ vàng IUU.

Thủ tướng chia sẻ: hàng tuần đều chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương trong nước về vấn đề này, đồng thời cho biết Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có các nước Đông Nam Á để phát triển nghề cá bền vững, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp thích ứng với các quy định chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, chuyển đổi nghề cho ngư dân từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững.

Về định hướng hợp tác Việt Nam - EU thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác song phương.

Thủ tướng nhấn mạnh cần tận dụng triệt để các cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) mang lại, phối hợp chặt chẽ tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp hai bên, đồng thời đề nghị EU quan tâm thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam về hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của EU trên trường quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam tích cực ủng hộ quan hệ ASEAN - EU và Việt Nam sẽ tiếp tục là cửa ngõ để kết nối, tăng cường quan hệ giữa EU và khu vực Đông Nam Á.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí phối hợp thúc đẩy các ưu tiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu; khẳng định EU đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam, nhất là các thành tựu phát triển kinh tế.

Ông Costa cũng tỏ vui mừng trước việc hai bên đang thảo luận hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với các thách thức toàn cầu và củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế.