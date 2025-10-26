Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
26/10/2025 18:46 GMT+7

Ngày 26.10, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), nhân dịp cùng tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc tiếp xúc ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN - Mỹ.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống Donald Trump vui vẻ nhận lời, cho biết ông rất mong muốn và sẽ thu xếp thời gian đến thăm Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Mỹ Donald Trump

ẢNH: VGP

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị phía Mỹ thu xếp chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Tô Lâm. Về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump đề nghị phía Việt Nam sớm thông báo cho phía Mỹ và bày tỏ mong muốn Thủ tướng cũng đến thăm Mỹ vào thời điểm thích hợp cho cả hai bên.

Tại cuộc tiếp xúc, hai nhà lãnh đạo thống nhất quan tâm thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, trong đó có việc sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Mỹ theo hướng công bằng, bình đẳng, thúc đẩy đầu tư của Mỹ vào Việt Nam.

Theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tổng thống Donald Trump phản hồi tích cực và ghi nhận đề nghị công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xuất khẩu chiến lược D1, D3 và chỉ đạo các quan chức cao cấp Mỹ như Bộ trưởng Tài chính, Đại diện Thương mại đang có mặt tại hội nghị sớm phản hồi về các vấn đề này cho Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thúc đẩy việc giải quyết hòa bình các điểm nóng xung đột trên thế giới vừa qua.

Cuộc gặp bên lề Hội nghị ASEAN - Mỹ giữa hai nhà lãnh đạo dù ngắn nhưng thể hiện sự hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

