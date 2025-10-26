ASEAN là một cộng đồng, mỗi quốc gia mạnh lên là cả khối mạnh lên

Tại phiên đối thoại, trả lời câu hỏi của Điều phối viên chương trình về các ưu tiên kinh tế chủ chốt của Việt Nam và làm thế nào để cân bằng giữa tăng trưởng với phát triển bền vững, giữa tự chủ và hội nhập, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, những năm qua, dù bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, chủ nghĩa đa phương gặp nhiều thách thức, chuỗi cung ứng đứt gãy, Việt Nam vẫn duy trì được tăng trưởng kinh tế, đồng thời ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên đối thoại cấp cao tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN ẢNH: NHẬT BẮC

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy những động lực tăng trưởng, trong đó làm mới các động lực truyền thống, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, bao trùm, đó là tư tưởng xuyên suốt; cân bằng giữa phát huy tự lực, tự cường và hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất, hiệu quả.

Trước đề nghị của điều phối viên về định hình chương trình phát triển tiếp theo của Việt Nam trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xác định chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu, cả trong tư duy và hành động.

Theo Thủ tướng, chuyển đổi số phải tạo được phong trào, xu thế và xây dựng Chính phủ số, phát triển xã hội số, kinh tế số thì phải có nhân lực số, công dân số. Do đó, Việt Nam đã phát động và triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, để tất cả công dân được học, tham gia vào quá trình chuyển đổi số và hưởng thụ thành quả từ quá trình này.

Về câu hỏi của điều phối viên về vai trò, đóng góp của ASEAN và Việt Nam trong phục hồi chuỗi cung ứng, giữ thị trường mở cửa; Việt Nam và ASEAN làm gì để luôn là đối tác đáng tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu, Thủ tướng cho rằng, cuộc sống lúc nào cũng có khó khăn, nền kinh tế các nước trong bối cảnh hiện nay cũng vậy.

Điều phối viên chương trình, bà Rachel Eng, Giám đốc điều hành của Eng and Co. LLC và là thành viên ASEAN BAC tại Singapore, cho rằng những năm vừa qua, Việt Nam đã nổi lên như một trong những động lực tăng trưởng năng động nhất châu Á ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng cho rằng, đối với ASEAN, điều khiến thế giới ngưỡng mộ là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong đa dạng, tinh thần tự cường, vai trò tâm điểm tăng trưởng, mục tiêu phát triển bao trùm, đặt con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực phát triển; do đó phải tiếp tục phát huy vai trò trung tâm của ASEAN, đặt ASEAN trong tổng thể thế giới, rồi căn cứ điều kiện cụ thể của ASEAN để xác định đường lối, tầm nhìn, hành động và phối hợp giữa các nền kinh tế phù hợp tình hình.

Thủ tướng lấy ví dụ, khi chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy, các nước ASEAN phải tăng cường kết nối chuỗi cung ứng nội khối. Hay khi chính sách của các nước bên ngoài gây tác động, các nước ASEAN phải nâng cao năng lực tự cường, hỗ trợ, tăng cường mở cửa các nền kinh tế để bù đắp các tác động, thiệt hại.

Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN tăng cường trao đổi, xây dựng, hài hòa hóa và nâng cao chất lượng thể chế, biến thể chế thành năng lực cạnh tranh; đồng thời kết nối hạ tầng toàn diện gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng văn hóa - xã hội, giao thông, chuyển đổi số…

Cùng với đó, đẩy mạnh đào tạo nhân lực chất lượng cao để thích ứng với tình hình mới, phát huy nguồn lực từ dân số đông, dân số trẻ của ASEAN, đây là lợi thế cạnh tranh ASEAN cần phát huy cao độ.

Hỗ trợ lẫn nhau để quản trị thông minh, gồm quản trị quốc gia, quản trị doanh nghiệp; xây dựng thể chế tốt để kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, kết hợp hài hòa, hiệu quả nguồn lực bên trong và bên ngoài, trong đó nguồn lực bên trong là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá về vốn, đầu tư, công nghệ, quản trị…

Theo Thủ tướng, đây là những định hướng, trụ cột quan trọng trên nền tảng đoàn kết, thống nhất trong đa dạng của ASEAN, nhưng việc thực hiện phải linh hoạt để kết nối các nền kinh tế, phát triển tự cường, nhanh và bền vững.

Mỗi quốc gia cần phải hài hòa hóa trong quá trình phát triển

Đánh giá cao cách tiếp cận toàn diện của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong câu hỏi cuối cùng, điều phối viên cho rằng Việt Nam đã khẳng định ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương và hội nhập khu vực, đề nghị Thủ tướng cho biết vai trò của Việt Nam trong ASEAN trong thời gian tới khi ASEAN vạch ra chương trình nghị sự kinh tế tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời các câu hỏi ẢNH: NHẬT BẮC

Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN là một cộng đồng, thì mỗi quốc gia mạnh lên, tức là cả khối mạnh lên. Và ngược lại, khối ASEAN mạnh lên thì mỗi quốc gia được thụ hưởng sức mạnh của nội khối. Do đó, mỗi quốc gia cần phải hài hòa hóa trong quá trình phát triển, vừa giữ vững độc lập tự chủ của mình, đồng thời góp phần vào sự phát triển chung của ASEAN; vừa xây dựng nền kinh tế của mỗi nước độc lập, tự cường, nhưng cũng góp phần vào xây dựng nền kinh tế độc lập, tự cường của ASEAN.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp về thể chế, hạ tầng, đào tạo nhân lực, quản trị, đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đó là nền tảng để phát triển nhanh và bền vững.

Các nước cần chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển và điều này có vai trò của các doanh nghiệp trong kết nối doanh nghiệp, kết nối các nền kinh tế, kết nối con người và các nền văn hóa.

Kết thúc đối thoại, khi điều phối viên chương trình đánh giá những nội dung mà Thủ tướng đã chia sẻ về ưu tiên phát triển của Việt Nam, chiến lược đổi mới và cam kết đối với tăng trưởng bền vững, toàn diện là phù hợp với ASEAN và có ích cho tất cả các đại biểu, Thủ tướng mong muốn các đại biểu tới Việt Nam với tinh thần chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng lớn mạnh, phát triển, cùng thụ hưởng thành quả, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc khi làm việc cùng nhau.