Thủ tướng tới Kuala Lumpur, bắt đầu các hoạt động tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47

Rạng sáng 26.10 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu Việt Nam đã tới thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, bắt đầu chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan (25 - 28.10).

Chuyến thăm thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Malaysia ẢNH: NHẬT BẮC

Dự kiến trong 3 ngày tại Kuala Lumpur, Thủ tướng sẽ dự và phát biểu tại các phiên họp trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN 47; dự lễ trao Giải thưởng ASEAN và lễ ký Tuyên bố về việc kết nạp Timor - Leste vào ASEAN; dự các hội nghị cấp cao ASEAN với các đối tác Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ đồng chủ trì Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 13; dự các hội nghị: Hội nghị Lãnh đạo Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 lần thứ 3, Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 lần thứ 28, Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 19, Hội nghị Cấp cao các nước RCEP lần thứ 5…

Nhân dịp này, Thủ tướng có các cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế tham dự hội nghị và nhiều hoạt động quan trọng khác.

Đón Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur có Bộ trưởng Bộ Giáo dục Malaysia Fadhlina Sidek; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato' Tan Yang Thai; Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Malaysia... ẢNH: NHẬT BẮC

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề "Bao trùm và bền vững", định hướng xây dựng Cộng đồng ASEAN thời gian tới, nhất là trên cơ sở xây dựng lộ trình và ưu tiên thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 và các kế hoạch chiến lược về chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, thực chất hóa quan hệ đối ngoại của ASEAN; củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Đặc biệt, nhân dịp này, lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor - Leste vào ASEAN.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính ẢNH: NHẬT BẮC

Sáng nay 26.10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - nước Chủ tịch ASEAN 2025 đã chủ trì lễ đón các trưởng đoàn tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Lãnh đạo các nước ASEAN có: Quốc vương Brunei; Tổng thống các nước: Indonesia, Philippines, Timor Leste, Brazil, Nam Phi; Thủ tướng các nước: Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Việt Nam, Canada; Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng và các nhà lãnh đạo tham dự phiên khai mạc Hội nghị ASEAN lần thứ 47, lễ trao Giải thưởng ASEAN và lễ ký Tuyên bố về việc kết nạp Timor - Leste vào ASEAN; phiên đối thoại cấp cao Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN.