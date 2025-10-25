Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thủ tướng và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cùng lên đường tham dự hội nghị ASEAN

Đậu Tiến Đạt
Đậu Tiến Đạt
theo TTXVN
25/10/2025 22:51 GMT+7

Tối 25.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã rời thủ đô Hà Nội lên đường tới Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan từ ngày 25 - 28.10, theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, nước Chủ tịch ASEAN 2025.

Đặc biệt, chuyên cơ chở Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam từ Hà Nội tới Kuala Lumpur, Malaysia lần này có Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres và Đoàn tùy tùng cùng đi.

Thủ tướng và Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cùng lên đường tham dự hội nghị ASEAN - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres cùng lên chuyên cơ sang Kuala Lumpur, Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan

ẢNH: TTXVN

Đoàn cán bộ chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Mạnh Cường; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương. Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh và Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN Tôn Thị Ngọc Hương tham gia đoàn công tác.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các nước đối tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Hội nghị cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan thể hiện mạnh mẽ thông điệp về một Việt Nam tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên duy trì và củng cố vai trò trung tâm và phát huy tiếng nói trách nhiệm của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển.

Chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa; tiếp tục đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu, tăng độ tin cậy; triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kết luận 59-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng tham gia ASEAN đến năm 2030 và Chỉ thị 25-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Khám phá thêm chủ đề

Thủ tướng Phạm Minh Chính ASEAN Liên Hiệp Quốc Hội nghị cấp cao ASEAN
