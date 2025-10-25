Thủ tướng: Xây dựng Việt Nam thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á

Tối 25.10, tại Hà Nội, Bộ Công thương, Bộ VH-TT-DL và UBND TP.Hà Nội phối hợp tổ chức lễ khai mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất, năm 2025. Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; lãnh đạo các địa phương tới dự.

"6 cái nhất" của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nhấn mạnh, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất, năm 2025 là một sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ ở quy mô quốc gia, mà còn vươn tầm quốc tế, tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8%, hai con số trong những năm tiếp theo.

Được tổ chức lần đầu tiên, với thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, diện tích rộng, phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, nhưng hội chợ đã đạt được "6 cái nhất": quy mô lớn nhất; không gian hiện đại nhất; sản phẩm phong phú nhất; chất lượng cao nhất; hoạt động hấp dẫn nhất; chính sách ưu đãi tốt nhất.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, hội chợ là minh chứng sinh động và thuyết phục cho tư duy hội nhập, năng lực vượt trội, khát vọng bứt phá, tầm vóc thời đại của đất nước; đồng thời là một biểu tượng kết tinh của tinh thần đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, "chỉ bàn làm, không bàn lùi" của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhân dân Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở những con số kỷ lục, hội chợ cũng là cơ hội thuận lợi để công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam được kết hợp nhịp nhàng, hiệu quả; là nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối, hợp tác đầu tư được mở rộng, thương mại được thúc đẩy, tiêu dùng được khơi thông; là nơi không chỉ để trải nghiệm mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao mà còn để thưởng thức nền ẩm thực, văn hóa, nghệ thuật phong phú, sáng tạo, đặc sắc của Việt Nam.

Hội chợ cũng là cầu nối quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập kinh tế, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận chuyển giao công nghệ, nhất là về chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm - vì một nước Việt Nam hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

"Với vị trí địa lý chiến lược và khát vọng đưa đất nước lên tầm cao mới, qua hội chợ lần này, chúng ta sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm triển lãm hàng đầu của châu Á, là điểm đến cho các hội chợ thương mại quốc tế; để "phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng", như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh", Thủ tướng nói.

Tiến tới tổ chức hội chợ 4 mùa "xuân - hạ - thu - đông"

Để hội chợ thật sự trở thành điểm đến giao thương, điểm hẹn giao lưu văn hóa, nghệ thuật, điểm hội tụ kết nối, trải nghiệm sống động với nhân dân và bạn bè quốc tế, Thủ tướng đề nghị Bộ Công thương chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cần thiết, bảo đảm hội chợ diễn ra thành công tốt đẹp, tiến tới tổ chức chuỗi hội chợ 4 mùa "xuân - hạ - thu - đông" thường niên và hội chợ quốc tế mùa thu hàng năm.

Các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực, chủ động quảng bá, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu, nhất là các sản phẩm OCOP; tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại, đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa chuỗi cung ứng; chủ động tìm kiếm đối tác, tiếp cận công nghệ mới, thị trường mới; tham gia sâu rộng vào các mạng lưới sản xuất, chuỗi cung ứng khu vực, toàn cầu...

Nghi thức bấm nút chính thức khai mạc Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất, năm 2025 ẢNH: TTXVN

"Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất, năm 2025 không chỉ mở ra không gian kết nối mới giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất kinh doanh mà quan trọng hơn là "khởi nguồn sáng tạo - trí tuệ tỏa sáng - giao lưu, học hỏi - khẳng định bản lĩnh - lan tỏa tự hào" và tinh thần "Nhà nước kiến tạo - doanh nghiệp tiên phong - công tư đồng hành - đất nước giàu mạnh - nhân dân hạnh phúc".

Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng, thành công của hội chợ hôm nay sẽ tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng, hun đúc quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ, chinh phục những đỉnh cao mới, khẳng định vị thế và tầm vóc của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào bão lũ

Tại lễ khai mạc, Thủ tướng cũng nhắc tới việc trong những ngày qua, một số tỉnh miền Trung, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, lũ quét, sạt lở, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời chia sẻ sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần tới đồng bào, chiến sĩ vùng bị thiên tai, bão lũ; đồng thời bày tỏ lòng cảm phục trước tinh thần đoàn kết, kiên cường, vượt khó khăn của đồng bào, đồng chí.

Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước tiếp tục chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, với nghĩa cử cao đẹp "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "lá lành đùm lá rách".

Sự sẻ chia này chính là sự vun đắp tình người, lan tỏa giá trị tốt đẹp, đề cao trách nhiệm xã hội và là bản chất tốt đẹp của chế độ ta, dân tộc ta.

Người đứng đầu Chính phủ cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, góp phần làm vơi đi sự mất mát, tạo động lực và niềm tin giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất, năm 2025 được tổ chức từ ngày 25.10 - 4.11 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Đây là sự kiện tiếp nối thành công rực rỡ của Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc". Với chủ đề và thông điệp "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", Hội chợ Mùa thu lần thứ nhất, năm 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay: tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², gồm 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng; khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương, chương trình nhạc hội, văn nghệ, trải nghiệm văn hóa nghệ thuật… Hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành T.Ư; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế...



