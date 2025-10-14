Có gì đặc biệt trong Hội chợ Mùa Thu sắp diễn ra ở Hà Nội?

300 nhà mua hàng nước ngoài đăng ký tham gia

Chiều 14.10, tại Hà Nội, Bộ Công thương, Bộ VH-TT-DL và UBND TP.Hà Nội đã tổ chức công bố thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025, được tổ chức tại VEC từ ngày 25.10 - 4.11.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về Hội chợ Mùa Thu 2025 ẢNH: BCT

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), cho biết Hội chợ Mùa Thu 2025 với quy mô 130.000 m2 trưng bày, khoảng 3.000 gian hàng trưng bày, giới thiệu của 2.500 doanh nghiệp và 34 tỉnh, thành phố sẽ là sự kiện thương mại cấp quốc gia mang quy mô và tầm vóc chưa từng có.



Không chỉ quảng bá hàng hóa Việt Nam, hội chợ còn tạo môi trường kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nhà nhập khẩu, nhà phân phối quốc tế, thúc đẩy hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đến nay, hội chợ có 170 doanh nghiệp, tổ chức quốc tế cùng hơn 300 nhà mua hàng nước ngoài đăng ký tham gia.

Cũng theo ông Vũ Bá Phú, Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ là hội chợ đặc biệt và lần đầu tiên tại Việt Nam có không gian riêng cho Lễ hội bia Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 300 thương hiệu bia lớn và bia thủ công tại Việt Nam.

Cùng với không gian bia, siêu hội chợ này có riêng phân khu Một vòng Việt Nam, giúp du khách trải nghiệm hành trình khám phá tinh hoa ẩm thực 34 tỉnh, thành khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam. Các món ăn được chế biến, phục vụ tại chỗ, có sự kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Hội chợ Mùa Thu có hàng triệu voucher giảm giá

Cũng theo ban tổ chức, Hội chợ Mùa Thu 2025 có 5 phân khu để du khách trải nghiệm, khám phá về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của Việt Nam.

Trong đó, phân khu Thu thịnh vượng do Bộ Công thương chủ trì sẽ là "trái tim" của hội chợ, giới thiệu những sản phẩm chế tạo, công nghệ cao, dịch vụ thương mại, logistics và năng lượng xanh, thể hiện năng lực đổi mới và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.

Phân khu Tinh hoa văn hóa Việt và Điểm hẹn giao thương, do Bộ VH-TT-DL chủ trì, giới thiệu sản phẩm và dịch vụ với chất lượng cao từ các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Phân khu Tinh hoa thu Hà Nội do UBND TP.Hà Nội chủ trì, tái hiện nét văn hóa thủ đô nghìn năm văn hiến qua không gian làng nghề truyền thống, ẩm thực, du lịch và trình diễn nghệ thuật.

Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng, Hội chợ Mùa Thu 2025 "hội tụ 6 cái nhất": quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và ưu đãi tốt nhất. Đây cũng là hội chợ có thời gian chuẩn bị gấp gáp nhất.

Cũng theo Bộ Công thương, hội chợ sẽ mang đến cho du khách nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn lên tới 100%, hàng triệu voucher giảm giá và hoạt động "deal mùa vàng" kết nối trực tiếp doanh nghiệp và người tiêu dùng, sẽ là mùa hội mua sắm lớn của cả nước, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.



Đặc biệt, hội chợ sẽ có 30 sự kiện chuyên đề được tổ chức song hành, bao gồm hội nghị, diễn đàn xúc tiến thương mại, hội thảo chuyên ngành đổi mới sáng tạo, talkshow doanh nghiệp, cùng chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, trình diễn thời trang, thể thao, thi đấu game, ẩm thực đặc sắc nhất.



Điểm nhấn nổi bật tại Hội chợ Mùa Thu 2025 là đêm nhạc Dấu ấn Thanh xuân kỷ niệm 30 năm ca hát của ca sĩ Đan Trường, hứa hẹn mang đến bầu không khí lễ hội rộn ràng, đậm sắc màu mùa thu Hà Nội.