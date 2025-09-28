Chờ kỳ tích từ Hội chợ mùa thu

Sự kiện kinh tế mang tầm vóc quốc gia

Cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút của năm nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,3 - 8,5%. Để đạt được điều này, Thủ tướng Chính phủ vừa mới chỉ đạo mở Hội chợ mùa thu 2025 để kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, kết nối các chuỗi cung ứng. Dự kiến hội chợ sẽ diễn ra tại Trung tâm triển lãm Quốc gia trong 15 ngày, từ 20.10 - 5.11. Thủ tướng đã chỉ đạo các công tác cụ thể, từ khâu chuẩn bị đến quảng bá truyền thông; kết nối giao dịch thương mại, tổ chức hoạt động văn hóa, quảng bá ẩm thực tại hội chợ…

Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" tại VEC tạo kỷ lục khi thu hút hơn 10 triệu lượt khách trong và ngoài nước tham quan ẢNH: ĐÌNH HUY

Điều này khiến hàng triệu người dân nhớ lại triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua với nhiều cảm xúc, niềm tự hào. Hơn 10 triệu người tham quan đã giúp triển lãm đạt được chuỗi kỷ lục chưa từng có, minh chứng cho vị thế mới của ngành công nghiệp văn hóa, triển lãm Việt Nam trên bản đồ thế giới. Với Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) lớn nhất Đông Nam Á, top 10 thế giới, triển lãm trải dài trên diện tích gần 260.000 m² - tương đương hàng chục sân vận động; hơn 230 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp (DN) nhà nước, tư nhân cùng góp mặt; 180 ngành nghề quy tụ, phác họa bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại của đất nước trong thời kỳ đổi mới…

Không chỉ thế, ấn tượng sâu sắc đối với khách tham quan triển lãm còn là những công nghệ tham gia trình diễn, từ 3D mapping, thực tế ảo, hologram đến AI, hòa quyện với nghệ thuật trưng bày truyền thống khiến cho các câu chuyện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và đối ngoại của đất nước theo dòng lịch sử đã không còn khô khan mà trở nên sống động, có hồn… Không chỉ khách tham quan phấn khởi, tự hào và thêm tin tưởng vào sự phát triển của đất nước mà nhiều DN cũng tìm thấy các cơ hội hợp tác, hướng đi mới cho giai đoạn phát triển mới.

Tổ chức Hội chợ mùa thu 2025 thiết thực, hiệu quả Công điện số 172 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành ngày 25.9 đã giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT-DL, Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Triển lãm VN (VEC) và các bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức Hội chợ mùa thu năm 2025, nhằm tạo kênh thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, tiêu dùng, kết nối kinh tế, kết nối thương mại, hàng hóa, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và hoạt động xuất, nhập khẩu. Trong đó, giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức hội chợ bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, an ninh, an toàn. Tổ chức các hoạt động kết nối giao dịch thương mại cho các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia hội chợ với các đối tác trong nước và quốc tế; khuyến khích các doanh nghiệp tích cực giới thiệu, bán sản phẩm, dịch vụ, công nghệ tới người tiêu dùng. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các đại sứ quán, cơ quan đại diện VN tại nước ngoài quảng bá rộng rãi thông tin về Hội chợ mùa thu năm 2025 đến các doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại; mời doanh nghiệp, tổ chức của nước sở tại tham gia; tổ chức các đoàn doanh nghiệp đến giao lưu, quan hệ, hợp tác, giao dịch, kết nối kinh tế với VN thông qua hội chợ…

Chính vì thế, triển lãm Hội chợ mùa thu 2025 được kỳ vọng sẽ nối tiếp kỳ tích mà triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã đạt được. Thủ tướng cũng đã phân các đầu việc từ bộ, ngành liên quan đến các tỉnh, thành trên cả nước chung tay huy động, tổ chức cho các DN trực thuộc và trên địa bàn tham gia hội chợ; bảo đảm các sản phẩm tham gia phong phú, đa dạng, phát huy thế mạnh của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng miền, được kỳ vọng sẽ mang lại một bức tranh đầy màu sắc về sản phẩm, hàng hóa của VN. Cùng với các hoạt động văn hóa, thương mại hóa các sản phẩm văn hóa, quảng bá văn hóa ẩm thực, áo dài truyền thống, du lịch… sẽ mở ra một sự kiện triển lãm kinh tế - văn hóa - du lịch của đất nước, thu hút đông đảo người dân cũng như bạn bè, đối tác từ nước ngoài.

Kích cầu tiêu dùng, lan tỏa tự hào hàng Việt

Để đạt tăng trưởng kinh tế trên 8% cho cả năm 2025, ngoài xuất khẩu, đầu tư công thì tiêu dùng là một động lực tăng trưởng quan trọng. Thực tế thời gian vừa qua, người dân đã được nghe nói về nhiều sản phẩm "Make in Vietnam", hoàn toàn 100% do người Việt tự chủ làm ra, không chỉ là những sản phẩm truyền thống như quần áo, giày dép hay hàng nông sản, thủy hải sản mà cả các sản phẩm công nghệ cao như máy bay không người lái, robot hình người, xe điện giao hàng tự động… Đó là lần đầu tiên dàn robot hình người do Công ty VinMotion thuộc Tập đoàn Vingroup hoàn toàn làm chủ từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất đã cho trình diễn sau thời gian 6 tháng, là kỷ lục thế giới về tốc độ triển khai trong công nghệ robot, đặc biệt robot hình người vốn là công nghệ chiến lược và then chốt trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ mới. Là việc Tập đoàn Viettel tự chủ sản xuất các thiết bị mạng 5G và ký thỏa thuận đưa thiết bị viễn thông lên mạng lưới nhà mạng DU - nhà mạng hàng đầu tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Đây cũng là lần đầu tiên thiết bị viễn thông do VN sản xuất được đưa vào mạng lưới của một nhà mạng nước ngoài. Tương tự, Tập đoàn CT Group của VN và một công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc đã ký biên bản ghi nhớ xuất khẩu 5.000 máy bay không người lái (UAV) sang Hàn Quốc. Theo tập đoàn này, các loại UAV được sản xuất với tỷ lệ nội địa hóa đến 85% và công nghệ độc quyền của VN…

Một số sản phẩm công nghệ của VN được trưng bày giới thiệu tại triển lãm thành tựu đất nước 80 năm ẢNH: ĐÌNH HUY

TS Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu và cạnh tranh, cho rằng tiêu dùng của nền kinh tế bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau như ca nhạc, giải trí, du lịch, giáo dục và y tế… Tuy nhiên, có thể người dân cũng chưa biết hết hàng hóa hay các dịch vụ tiêu dùng nói chung của đất nước đang có gì, nhất là các sản phẩm khoa học công nghệ thông thường ít được trưng bày, triển lãm để công chúng tham gia rộng rãi. Vì vậy, gọi là Hội chợ mùa thu 2025, nhưng hãy nhìn sự kiện này như sự tiếp nối thành công vang dội của triển lãm thành tựu đất nước 80 năm của VN, thu hút cả chục triệu lượt khách trong và ngoài nước tham quan. Đây cũng là dịp kích cầu những tháng cuối năm, tạo động lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng. Bên cạnh các chính sách tài khóa hỗ trợ DN và người dân như giảm thuế, phí thì việc triển khai thêm các chính sách quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại mang tầm vóc quốc gia cực kỳ cần thiết. Trong đó, đẩy mạnh giới thiệu hàng hóa, sản phẩm của các DN, từ hàng tiêu dùng đến những sản phẩm công nghệ cao mà nhiều tập đoàn đã làm ra. Việc thúc đẩy hàng trong nước phát triển, kích cầu tiêu dùng nội địa cũng là tạo dựng những nền tảng vững chắc, xây dựng nội lực để VN đột phá phát triển bền vững trong những năm tiếp theo. Mặt khác, thông qua triển lãm, quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương cũng sẽ giúp thế giới thấy rõ hơn một nền kinh tế mở, hội nhập, phong phú mang tên VN.

"Trong thực tế, nhà đầu tư Trung tâm Triển lãm VN quy mô đến thế cũng đã làm công tác xúc tiến thương mại trước đó. Làm thế nào để bảo đảm có thể tổ chức các sự kiện triển lãm, hội chợ đều đặn hằng tháng để vừa kích cầu tiêu dùng, vừa lan tỏa hàng Việt", TS Võ Trí Thành nhấn mạnh.

Cần sự phối hợp của bộ ngành và doanh nghiệp Quan trọng hiện nay là cần sự chủ động, phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước, tất cả bộ ngành và doanh nghiệp để đưa hàng hóa, sản phẩm của VN đến tận mắt, tận tay người tiêu dùng trong nước lẫn thế giới. Đây là sự kiện lớn của quốc gia và riêng bản thân các DN nên chủ động quảng bá để thu hút khách trong nước lẫn ngoài nước. Ngành hàng không, du lịch cần liên kết để đưa ra các chương trình du lịch MICE đến hội chợ với chính sách hỗ trợ về chi phí. Các cơ quan, bộ ngành dịp này phải hỗ trợ tối đa về thủ tục nhập cảnh, cấp visa đi lại cho các đoàn khách nước ngoài đến tham quan hội chợ. Bởi trong khi hoạt động xuất khẩu vẫn còn đối diện nhiều khó khăn thì kích cầu tiêu dùng nội địa là rất quan trọng để góp phần đưa GDP cả nước tăng hơn 8% như mục tiêu mà Chính phủ đặt ra. GS-TS Võ Xuân Vinh, ĐH Kinh tế TP.HCM

Đồng quan điểm, GS-TS Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh - ĐH Kinh tế TP.HCM, cũng cho rằng Hội chợ mùa thu 2025 được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Quốc gia sẽ thể hiện được tầm vóc, quy mô của kinh tế VN. Đó sẽ là nơi hội tụ của hàng VN ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, của từ những tập đoàn lớn đến các công ty vừa và nhỏ ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, các DN sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu dùng, đặc sản, hàng thiết yếu mang tính đặc trưng của các vùng miền, mang thương hiệu Việt. Song song, các tập đoàn lớn sẽ giới thiệu về sản phẩm chế biến - chế tạo, giải pháp khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh… Ngoài ra, cũng không thể thiếu sản phẩm văn hóa nghệ thuật, du lịch. Điều này mang lại sự phong phú đa dạng cho hội chợ và là cơ hội để hàng Việt được giới thiệu đến với người dân trong nước lẫn khách hàng năm châu bốn bể.

Hàng hóa phong phú, công nghệ trình diễn hiện đại

Không dừng lại ở một sự kiện hội chợ triển lãm thông thường mà theo các chuyên gia, Hội chợ mùa thu 2025 sẽ vươn lên một tầm cao hơn của đất nước. Chuyên gia kinh tế, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng, Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Đại học Kinh tế quốc dân, nhận xét: Thành công của triển lãm A80 đã cho thấy sự kiện chính trị - văn hóa quy mô lớn có sức lan tỏa mạnh mẽ như thế nào trong đời sống xã hội. Đó là chất xúc tác rất lớn mà nếu chúng ta biết tận dụng để tiếp tục phát huy sẽ mang lại hiệu quả, hiệu ứng tốt. Muốn vậy, chúng ta phải có cách làm khác. Thứ nhất, nguồn hàng đa dạng, hấp dẫn từ mẫu mã, giá cả, hình thức thể hiện, quảng bá lẫn thái độ phục vụ. Thứ hai là chú trọng các chương trình khuyến mãi lớn, khơi gợi, đẩy mạnh lòng tự hào dân tộc, người Việt dùng hàng Việt, yêu quý hàng Việt vì nó tốt, nó đa dạng.

Thứ ba, phải có cách tuyên truyền đồng loạt, lớn, đa dạng, đi sâu vào ngõ ngách đối tượng tiêu dùng. Không chỉ "đánh" vào đối tượng khách hàng lẻ mua về dùng mà cả doanh nghiệp, công ty có nhu cầu mua sỉ. Ví dụ như các DN trong nước mua sỉ ngay tại hội chợ thì có giao hàng ngay. Hay các đối tác nước ngoài dễ dàng được kết nối đến kho hàng hóa, trải nghiệm trao đổi với chính các ông chủ của DN. Các hình thức bán hàng, thanh toán cũng cần đa dạng, từ trực tiếp đến trực tuyến. Mọi phương án dịch vụ bán hàng phải được dự báo, tổ chức linh hoạt, tạo hiệu ứng tiêu thụ lớn để ai vào cũng có nhu cầu tiêu tiền và tiêu thật nhiều.

"Cách làm khác trước tôi muốn nhấn mạnh tại hội chợ này là hàng hóa, cung cách phục vụ phải hiện đại. Phục vụ người tiêu dùng trong nước bằng dịch vụ quốc tế, chắc chắn sẽ hiệu quả cao. Tinh thần người Việt từ sau sự kiện triển lãm thành tựu quốc gia đã thay đổi nhiều lắm. Lòng tự hào dân tộc, yêu đất nước nhiều hơn là điều có thật. Tại sao? Vì họ hiểu hơn giá trị của hòa bình và muốn đóng góp chút tình cảm nhỏ bé của mình vào sự phát triển, thịnh vượng của đất nước. Thế nên, một hội chợ nhằm kích cầu nội địa dịp này là cơ hội để kích cầu nội địa ở mức cao nhất. Qua đó, tạo lan tỏa ra người tiêu dùng thế giới…", PGS-TS Nguyễn Thường Lạng chia sẻ.

Với hàng hóa, sản phẩm Việt Nam phong phú, đa dạng, Hội chợ mùa thu 2025 kỳ vọng sẽ tạo nên kỳ tích ẢNH: NG.NGA

TS Võ Trí Thành cũng cho rằng tiếp nối thành công từ triển lãm thành tựu đất nước vừa qua, trong dài hạn cần xây dựng một Hội chợ mùa thu thường niên ở quy mô quốc tế, vừa kích cầu trong nước vừa hướng ra thế giới. Trước mắt, chúng ta đã có Trung tâm triển lãm VN quy mô hoành tráng, là lợi thế để tổ chức những sự kiện quốc gia. Với một đất nước có độ mở và đang hội nhập sâu rộng, việc có được một trung tâm như vậy sẽ đáp ứng chính nhu cầu của VN trong kỷ nguyên mới. Công trình này còn thể hiện vị thế và khả năng kết nối của VN, sẽ giúp VN đón tiếp các DN trên thế giới đến tìm hiểu thị trường, mở rộng đối tác, tìm kênh cung ứng hàng hóa cũng như để bán hàng...

"Đó mới là điều quan trọng để bắt đầu một Hội chợ mùa thu mang tên VN", vị chuyên gia này nhấn mạnh.