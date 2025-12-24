Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam hút vốn ngoại

Nhiều chương trình sẽ được triển khai

Trung tâm tài chính quốc tế (TTTCQT) tại VN đã chính thức ra đời cùng hàng loạt quy định mới, cơ chế ưu đãi cho doanh nghiệp, người lao động.

TP.HCM sẽ triển khai nhiều chương trình của Trung tâm tài chính quốc tế ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành TTTCQT tại TP.HCM, trong khi chờ ban hành quy chế hoạt động của trung tâm sẽ có nhiều hoạt động được tổ chức. Cụ thể, cơ quan điều hành sẽ tiến hành xây dựng khu TTTCQT trong khuôn viên khoảng 92 ha tại khu vực Thủ Thiêm gồm 11 tòa nhà, trong đó có một tòa tháp tài chính dự kiến cao 99 tầng. Các công ty thành viên đầu tiên của trung tâm đã công bố có thể tham gia xây dựng cả phần cứng và phần mềm về công nghệ thông tin, data center, blockchain… Trung tâm sẽ được kết nối hạ tầng logistics với chuỗi tài chính ở TP.HCM, với cụm cảng Cái Mép đến Cần Giờ, sân bay Long Thành để tạo thành hệ sinh thái toàn diện về tài chính thương mại.

Song song đó, trung tâm sẽ hình thành các sàn giao dịch trực thuộc như sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bao gồm giao dịch cổ phiếu, trái phiếu) với sự hợp tác của Nasdaq. Sàn này khác với sàn chứng khoán trong nước vì chỉ cho phép các thành viên của trung tâm (các tổ chức trong nước) và nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức và cá nhân) tham gia giao dịch bằng ngoại tệ. Đồng thời cũng sẽ có sàn giao dịch hàng hóa; sàn giao dịch tài chính xanh, chứng chỉ carbon; sàn giao dịch tài sản mã hóa…

"Sau khi có quy chế hoạt động chính thức của TTTCQT tại VN, chúng tôi sẽ công bố mở cổng đăng ký để tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp làm thành viên của trung tâm. Cổng đăng ký trực tuyến theo mô hình một cửa, hồ sơ được gửi đến sẽ phê duyệt trong vòng 5 - 7 ngày, hoàn toàn đơn giản và tạo thuận lợi chưa từng có cho nhà đầu tư. Doanh nghiệp sau khi đăng ký thành viên sẽ được áp dụng các quy định, chính sách ưu đãi mà Chính phủ đã công bố. Bên cạnh đó, trung tâm sẽ xem xét cấp phép cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với những doanh nghiệp start-up nếu các mô hình hoạt động, lĩnh vực kinh doanh chưa được quy định như cho vay ngang hàng (P2P lending)", PGS-TS Nguyễn Hữu Huân chia sẻ.

Chuyên gia kinh tế Đinh Tuấn Minh cho rằng với việc chính thức thành lập TTTCQT, bước đi quan trọng nhất đã xong. Các quy định liên quan để trung tâm đi vào hoạt động đã hình thành, gồm cả việc cho phép tự do hóa tài khoản vốn trong trung tâm đối với nhà đầu tư ngoại, ưu đãi về thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính... Vấn đề hiện nay là hai trung tâm tại TP.HCM và Đà Nẵng phải khởi động thật nhanh.

Ông Đinh Tuấn Minh so sánh giống như trước đây khi thành lập sàn chứng khoán, đưa vào giao dịch từ 25 năm trước cũng chỉ có 2 doanh nghiệp (2 cổ phiếu) đầu tiên tham gia nhưng sau khi giao dịch suôn sẻ thì có nhiều doanh nghiệp khác lên sàn. Như vậy, TTTCQT có thể không cần phải đợi thật đông, thật nhiều tổ chức tham gia mà cần bắt đầu sớm. Song song đó, cơ quan điều hành cần tổ chức các chương trình quảng bá, chào mời nhà đầu tư quốc tế tham gia. Trong đó, tập trung tiếp xúc với các tập đoàn lớn thuộc nhiều lĩnh vực để cung cấp thông tin chi tiết, các quy định về TTTCQT tại VN và từ đó sẽ thu hút được thêm nhiều hơn nhà đầu tư ngoại.

Nhà đầu tư quốc tế sẵn sàng tham gia

Ngay trong buổi công bố thành lập TTTCQT tại VN hôm 22.12 vừa qua, lãnh đạo UBND TP.HCM và Đà Nẵng đều cho biết đã làm việc, trao đổi với gần cả trăm nhà đầu tư quốc tế. Cả hai trung tâm đều đã công bố chính thức danh sách các thành viên tham gia ngay những ngày đầu tiên. Trong số đó, có những tên tuổi lớn toàn cầu như sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq; sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới Binance; nền tảng trực tuyến TikTok và các quỹ đầu tư, hiệp hội Fintech…

Những doanh nghiệp đầu tiên tham gia Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM đã công bố các đơn vị tham gia TTTCQT. Trong đó, có mặt các ngân hàng, doanh nghiệp hàng đầu trong nước cũng như các tổ chức tài chính và sàn giao dịch toàn cầu gồm: Nasdaq, VinaCapital, MB Bank, Vietcombank, VietinBank. Nhóm hạ tầng số và tài sản số toàn cầu gồm: Binance, Circle, Liên minh Onchain, Dragon Capital, Tether. Nhóm hạ tầng cho TTTCQT gồm: REE, liên doanh Cathay United, Pension One Group. Nhóm công nghệ gồm: Viettel, TikTok, FPT. Đà Nẵng cũng đã công bố danh sách các tổ chức, định chế tham gia trung tâm gồm: Makara Capital Vietnam Holdings, Apex Vietnam IFC Services, Bybit Technology Vietnam, DTC pay Vietnam, Valverder Investment, 9PAY, Da Nang Fintech Lab, SIGLAW IFC, Verichains Solutions và Vietcombank.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân chia sẻ trung tâm đã tiếp xúc với gần trăm tổ chức, tập đoàn nước ngoài. Trong đó, hơn 50 tổ chức đã bày tỏ sẵn sàng đăng ký thành viên, đều là những tập đoàn có giá trị vốn hóa vài chục tỉ USD trở lên. Bên cạnh đó, rất nhiều doanh nghiệp start-up đang có trụ sở tại Singapore, Hồng Kông cũng muốn vào hoạt động trong TTTCQT tại TP.HCM. Với mục tiêu năm đầu tiên TTTCQT của VN thu hút được 10 tỉ USD thì khả năng này là có thể đạt được. Chưa kể giá trị giao dịch mà các đơn vị tạo ra sẽ mang lại nhiều giá trị khác cho trung tâm nói riêng và VN nói chung. Chẳng hạn, ước tính giá trị giao dịch trên sàn Binance khoảng 800 tỉ USD/năm, trong đó riêng giao dịch của người VN cũng lên đến hàng trăm tỉ USD; giá trị giao dịch trên TikTok khoảng 12 tỉ USD…

Theo TS Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, để TTTCQT thu hút được dòng vốn đầu tư quốc tế thì quan trọng nhất là Bộ Tài chính và Hội đồng điều hành quốc gia cùng chính quyền 2 thành phố bắt tay triển khai theo kế hoạch đã đề ra. Trong đó, cần hết sức lưu ý quy định rõ mối quan hệ, giao dịch giữa các thành viên của 2 trung tâm với bên ngoài lãnh thổ VN và bên trong lãnh thổ VN. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các thành viên tham gia và lựa chọn, việc tuyển dụng nhân sự cũng cần được các bên đồng thời chuẩn bị.

Theo chuyên gia Đinh Tuấn Minh, các cơ quan điều hành phải nhanh chóng đưa vào giao dịch các hoạt động của TTTCQT. Bản thân các tập đoàn, nhà đầu tư đã hoạt động ở các trung tâm tài chính tại Singapore, London (Anh), Qatar hay Mỹ… khi quan sát và có thể tham gia giao dịch thực tế tại VN sẽ nắm rõ còn điều gì chưa hợp lý, rào cản nào cần tháo gỡ. Trong quá trình vận hành sẽ điều chỉnh phù hợp. Một khi đã vận hành suôn sẻ với sự tham gia của một số tập đoàn lớn có uy tín toàn cầu thì tự động số lượng nhà đầu tư ngoại sẽ gia tăng dần. Khi đó người muốn đến sẽ đến và khi đến rồi thì sẽ ở lại lâu dài. Ông nhấn mạnh: "Khi hoạt động hiệu quả, TTTCQT không chỉ thu hút vốn đầu tư trung - dài hạn mà còn tạo ra cú hích mạnh cho các chuỗi giá trị công nghệ cao như chip bán dẫn, dữ liệu lớn, thương mại điện tử xuyên biên giới; khuyến khích doanh nghiệp trong nước khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…".