Tổng Bí thư Tô Lâm: Kiều bào là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong kỷ nguyên mới

Chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc như hiện nay

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài. Đồng thời, khẳng định những thành tựu của đất nước trong thời gian qua là minh chứng sinh động cho sức mạnh của "ý Đảng lòng dân", cho sự kết gắn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 ẢNH: TTXVN

Chưa bao giờ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta, bao gồm đồng bào ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, lại có được sự đồng thuận và được củng cố vững chắc như hiện nay.

Hình ảnh những đại diện ưu tú người Việt Nam ở nước ngoài lần đầu tiên tham gia Khối diễu hành kiều bào vào ngày 30.4 ngay ở Dinh Độc Lập và trên quảng trường Ba Đình lịch sử ngày 2.9 vừa qua là minh chứng sinh động cho chân lý "nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", tất cả người Việt đều là con Rồng, cháu Tiên.

Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn nhất quán quan điểm dân là gốc, là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và nguồn lực của phát triển; trong đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, là nguồn lực đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đồng bào ta ở nước ngoài, đồng thời không ngừng hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, gắn bó với quê hương, đất nước.

Trong chuyến công tác và gặp gỡ bà con tại nhiều quốc gia, Tổng Bí thư cảm nhận được niềm tự hào, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con ngày càng hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế và uy tín ở sở tại, đồng thời luôn hướng về Tổ quốc với lòng mong muốn đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nhiều ý kiến tâm huyết của bà con đã được lắng nghe, tiếp thu trong quá trình hoạch định, hoàn thiện các chính sách của đất nước, đặc biệt là các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mà mới đây nhất là những điều chỉnh trong luật Quốc tịch, ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 ẢNH: TTXVN

Bên cạnh đó, nhiều trí thức, nhà khoa học, các chuyên gia, doanh nhân kiều bào đã có những đóng góp quan trọng trên lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, đầu tư, thương mại, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước...

Nhiều thầy cô vẫn bền bỉ gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, văn hóa Việt cho các thế hệ trẻ sinh ra nước ngoài, duy trì sợi dây gắn kết với cội nguồn. Bà con cũng luôn luôn chia sẻ, hỗ trợ đồng bào trong nước khi gặp thiên tai, khó khăn...

"Nghĩa dân tộc, tình đồng bào đó rất sâu đậm. Đảng, Nhà nước luôn luôn trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm của bà con đối với Tổ quốc", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Nhân dịp đầu năm mới, Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn, bà con ta ở nước ngoài tiếp tục chấp hành tốt pháp luật nước sở tại, đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh; luôn tích cực gìn giữ, quảng bá văn hóa Việt Nam, xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các nước…

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: TTXVN

Toàn thể đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ được nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền của Tổ quốc từ sớm, từ xa. Đảng, Nhà nước luôn luôn hoan nghênh và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân kiều bào đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển đất nước, nhất là trên những lĩnh vực then chốt trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời tăng cường phối hợp quốc tế để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bà con, giúp cho đồng bào yên tâm sinh sống, làm việc và phát triển tại nước sở tại.

Tổng Bí thư mong rằng, nhân dịp này, bà con sẽ dành nhiều thời gian bên gia đình, bạn bè, người thân, đồng thời không chỉ chứng kiến mà còn chung tay góp sức cho sự đổi thay về diện mạo, tinh thần và sự phát triển mới của thủ đô, đất nước và ngay chính quê hương mình.

Nhân dịp tết đến xuân về, với tình cảm chân thành nhất, Tổng Bí thư chúc bà con cùng gia đình và toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, hạnh phúc, thịnh vượng và thành công; chúc cho tình cảm gắn bó giữa đồng bào trong và ngoài nước ngày càng bền chặt, cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.