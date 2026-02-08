Kiều bào là bộ phận máu thịt, nguồn lực quan trọng của dân tộc

Thay mặt Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng báo cáo Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc về chương trình Xuân Quê hương 2026 và các hoạt động của đoàn kiều bào tiêu biểu. Thông tin về tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Ngoại giao cho biết, hiện có hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) sinh sống ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ; vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng NVNONN trong xã hội sở tại ngày càng nâng cao; kiều bào ngày càng gắn kết với quê hương, ủng hộ chính sách đại đoàn kết dân tộc và con đường phát triển của đất nước, trở thành nguồn lực quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nước nhà.

Toàn cảnh cuộc gặp mặt ẢNH: UBNV

Vừa qua, bà con được trực tiếp tham gia vào các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng của đất nước, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIV với 2.300 lượt ý kiến, cũng như các vấn đề lớn của đất nước; đóng góp nguồn lực vật chất to lớn, thiết thực cho đất nước với nguồn kiều hối năm 2025 đạt mức kỷ lục gần 18 tỉ USD; đồng thời, giúp đỡ đồng bào trong nước vượt qua khó khăn, gây dựng lại cuộc sống sau thiên tai, bão lũ với gần 45 tỉ đồng và gần 15 tấn hàng hóa, hiện vật.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ vui mừng khi thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng phát triển, tăng về số lượng, đa dạng về thành phần, lớn mạnh về tiềm lực; ghi nhận những thành tựu đạt được của bà con ở sở tại, cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho những tố chất đáng quý của người Việt Nam: nỗ lực bền bỉ, bản lĩnh quật cường, ý chí mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ xúc động khi chứng kiến kiều bào, dù trong hoàn cảnh khó khăn, vẫn luôn giữ tấm lòng hướng về quê hương, đất nước; đồng thời, đánh giá cao những đóng góp về mặt tri thức, kinh tế và kinh nghiệm quản lý của kiều bào đối với quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Những con số ấn tượng về sự đóng góp của kiều bào về trong nước thể hiện tinh thần cổ vũ, động viên đối với Đảng và Nhà nước, phản ánh sinh động tình cảm gắn bó và sự đồng hành cùng Tổ quốc của đồng bào ở nước ngoài.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu ẢNH: UBNV

Nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn coi Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận máu thịt, không tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam, lãnh đạo MMTQ khẳng định các chính sách cụ thể liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng được triển khai toàn diện và mạnh mẽ, thể hiện rõ nét tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đối với Cơ quan T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, các thế hệ lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ luôn dành tình cảm và sự trân trọng đối với vai trò, tiếng nói của kiều bào ta ở nước ngoài, cho rằng những kiều bào hiện diện trong danh sách Ủy viên của MTTQ ngay từ khóa đầu mang theo vinh dự và trách nhiệm lớn để đại diện cho tiếng nói của cả cộng đồng và giúp MTTQ thực sự trở thành mái nhà đại đoàn kết, là nơi gửi gắm tâm tư, nguyện vọng của bà con đến với Đảng và Nhà nước. MTTQ thường xuyên động viên, khen thưởng cá nhân và tập thể kiều bào, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao đối với những đóng góp quý báu của bà con với cộng đồng và đất nước.

Người đứng đầu MTTQ kêu gọi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy điểm đồng, khơi dậy ý chí tự lực, tự chủ, tự tin, tự cường, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng cộng đồng ở nước ngoài đoàn kết, vững mạnh, tiếp tục đồng hành cùng dân tộc ngay từ chặng đường đầu tiên trên con đường của kỷ nguyên mới.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ nguồn lực rất lớn của cộng đồng ta ở nước ngoài trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đóng góp đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc, hướng tới mục tiêu 20230 và 2045 của đất nước.

Đảng, Nhà nước và MTTQ mong muốn sẽ nhận được những đề xuất, sáng kiến trúng, đúng và đột phá của kiều bào để khơi thông các nguồn lực phát triển, đặc biệt là triển khai hiệu quả tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, coi đây là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng nhanh và bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao bằng khen cho các kiều bào tiêu biểu, xuất sắc ẢNH: UBNV

Cũng tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc đã khen thưởng nhiều kiều bào tiêu biểu, xuất sắc trong cộng đồng người Việt Nam trên toàn thế giới.