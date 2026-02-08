Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm

Đậu Tiến Đạt - Tuấn Minh
08/02/2026 13:31 GMT+7

Sáng 8.2 (tức ngày 21 tháng Chạp), Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng đại diện lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương, TP.Hà Nội và 100 đại biểu kiều bào tiêu biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài vua Lý Thái Tổ và đền Ngọc Sơn.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng các đại biểu, kiều bào đã thành kính dâng hương tưởng nhớ công ơn của đức Lý Thái Tổ và các vị tiên hiền, tiên liệt, các vị liệt tổ, liệt tông đã xây dựng và bảo vệ Thăng Long - Hà Nội; đồng thời, bày tỏ lòng thành kính cầu cho quốc thái dân an, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều thành công đột phá hơn nữa vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; cũng như cẩn cáo với các bậc tiền nhân sự trở về quê mẹ của bà con Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới.

Tiếp đó, Chủ tịch nước và phu nhân cùng các đại biểu kiều bào đã tham gia hoạt động thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm. Sự kiện diễn ra khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày 23 tháng Chạp mà theo truyền thống lâu đời của người dân Việt Nam là ngày tiễn ông Công ông Táo chầu trời, với ngụ ý "cá chép vượt vũ môn hóa rồng", biểu tượng cho sự kiên trì và bền bỉ để hướng tới sự phát triển và thành công.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng các đại biểu đến dâng hương tại đền Ngọc Sơn

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 2.

Chủ tịch nước và phu nhân thực hiện nghi thức thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm

ẢNH: TUẤN MINH

Trong không khí thân tình, hân hoan mừng Đảng, mừng xuân mới, Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân đã chia sẻ với bà con kiều bào về tình hình công việc, cuộc sống; cảm ơn cộng đồng người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đã luôn một lòng hướng về quê hương, đất nước; chúc cho tất cả bà con một năm mới an khang, thịnh vượng, thành công.

Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình "Xuân Quê hương 2026", do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với UBND TP.Hà Nội tổ chức thường niên.

Theo chương trình vào tối cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chúc tết kiều bào, đánh trống hội khai xuân trong Chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương 2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia dành cho toàn thể kiều bào về dự.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân dâng hương tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 5.

Chủ tịch nước và phu nhân cùng các đại biểu và bà con kiều bào tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ

ẢNH: TUẤN MINH

Chủ tịch nước và phu nhân cùng kiều bào thả cá chép tại hồ Hoàn Kiếm- Ảnh 6.

Trước đó, đoàn kiều bào tiêu biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội

ẢNH: UBNV

Khoảng 1.500 đại biểu kiều bào sẽ tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026

Khoảng 1.500 đại biểu kiều bào sẽ tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026

Chiều 26.1, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về chương trình Xuân Quê hương 2026.

Xem thêm bình luận