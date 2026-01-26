Khoảng 1.500 đại biểu kiều bào sẽ tham dự chương trình Xuân Quê hương 2026

Phát biểu tại buổi gặp, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ tiếp tục được Đảng và Nhà nước xác định là bộ phận không tách rời và là nguồn lực quan trọng của dân tộc Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên tại buổi gặp gỡ báo chí ẢNH: UBVNVNONN

Bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế vững vàng, tự tin, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gồm đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài, tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình Xuân Quê hương năm 2026 với chủ đề "Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng" góp phần thể hiện tầm nhìn và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới; dự kiến diễn ra từ ngày 6 - 9.2 (tức từ ngày 19 - 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ) tại Hà Nội, Ninh Bình.

Chương trình có nhiều sự kiện phong phú, ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc với sự tham dự của khoảng 1.500 kiều bào và thân nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

"Xuân Quê hương 2026 là chương trình có thời gian tổ chức dài nhất trong những năm gần đây. Chương trình góp phần lan tỏa thông điệp về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời, luôn đồng hành cùng Tổ quốc", ông Kiên nhấn mạnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng, Xuân Quê hương 2026 không chỉ là một sự kiện định kỳ mà sẽ mang theo thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước về vị thế và nhiệm vụ của kiều bào trong hành trình vươn mình của dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.

Đặc biệt, năm 2026, chương trình lần đầu tiên kết nối với tỉnh Ninh Bình sau khi hoàn tất việc sáp nhập, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa kiều bào với quê hương; đồng thời tạo điều kiện để Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế phát triển và các giá trị văn hóa đặc sắc ra thế giới thông qua cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh các hoạt động do Chủ tịch nước chủ trì, Bộ Ngoại giao và TP.Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động dành cho 100 kiều bào tiêu biểu, gồm: thăm và kết nối địa phương tại Ninh Bình; viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gặp mặt, vinh danh đoàn kiều bào tiêu biểu; lãnh đạo TP.Hà Nội gặp mặt và chiêu đãi Đoàn kiều bào tiêu biểu...