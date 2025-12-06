Xuân Quê hương 2025 tại Tây Úc: Tết Việt cùng kiều bào, chung tay vì miền Trung

Dời từ khuôn viên trường Đại học Tây Úc (năm ngoái) sang quảng trường Forrest Place - "trái tim" của trung tâm TP.Perth, Xuân Quê hương 2025 do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Tây Úc và vùng lãnh thổ Bắc Úc phối hợp cùng Mạng lưới Tài năng Việt - Úc (AVTN) - Hội Phụ nữ Việt Nam Tây Úc (WAVNWA) tổ chức rực rỡ sắc đỏ vàng; trở thành sự văn hóa - cộng đồng lớn nhất đối với cộng đồng kiều của người Việt tại Tây Úc.

Quảng trường Forrest Place rực rỡ trong không khí Xuân Quê hương 2025 ẢNH: C.D

"Ngôi làng tết Việt" thu nhỏ giữa Tây Úc

Suốt trong thời gian diễn ra Xuân Quê hương 2025, hàng ngàn kiều bào, du học sinh và người dân bản địa đã có mặt biến khu vực trung tâm thành một "ngôi làng tết Việt" thu nhỏ, nơi văn hóa, âm nhạc, áo dài, ẩm thực với những giá trị Việt Nam truyền thống hội tụ trong một ngày lễ giàu bản sắc và cảm xúc.

BTC cho biết Xuân Quê hương 2025 đánh dấu một bước phát triển mạnh mẽ với quy mô lớn hơn, hoạt động phong phú hơn và đặc biệt, tinh thần gắn kết cộng đồng được thể hiện rõ nét qua những chương trình hướng về miền Trung yêu thương.

Xuân Quê hương diễn ra đúng dịp TP.Perth tràn ngập ánh nắng và những sắc hoa rực rỡ ẢNH: C.D

Người Việt đang sống ở Tây Úc và cả người dân sở tại hào hứng tham gia Xuân Quê hương 2025 ẢNH: C.D

Xuân Quê hương diễn ra đúng dịp này giúp không khí tết Việt trở nên hòa hợp, gần gũi và mang lại cảm xúc rất riêng cho cộng đồng người Việt Nam xa quê tại Tây Úc. Ngay từ trưa, dòng người đổ về Forrest Place ngày một đông. Khu vực cổng chào rực đỏ, không gian check-in lấy cảm hứng từ làng quê Việt, những bộ áo dài thướt tha của kiều bào… tạo nên một "bản giao hưởng thị giác" đậm chất xuân Việt.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Tây Úc, nhấn mạnh Xuân Quê hương 2025 được tổ chức với mục tiêu lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, mang hơi thở Việt đến với thành phố Perth xinh đẹp, đồng thời là cầu nối thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Tây Úc.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Tây Úc và Thị trưởng TP.Perth, ông Bruce Reynolds chia sẻ tại sự kiện ẢNH: C.D

Bà Nguyễn Thanh Hà gửi lời cảm ơn cộng đồng người Việt đã đồng hành cùng các hoạt động của Tổng lãnh sự quán trong suốt nhiều năm qua, tạo dựng hình ảnh người Việt năng động, đoàn kết và giàu bản sắc.

Thị trưởng TP.Perth, ông Bruce Reynolds bày tỏ sự trân trọng với cộng đồng người Việt: "TP.Perth vô cùng vinh dự khi chào đón lễ hội Xuân Quê hương ngay tại trung tâm thành phố. Cộng đồng người Việt là một phần quan trọng của cấu trúc đa văn hóa nơi đây, với những đóng góp đáng kể về kinh tế, văn hóa và xã hội".

Ông Bruce Reynolds khẳng định chính quyền thành phố luôn ủng hộ những sự kiện như Xuân Quê hương nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng.

Hướng về vùng lũ miền Trung

Bà Hannah Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt - Úc cho biết BTC đã dành nhiều tháng để chuẩn bị sự kiện với mong muốn Xuân Quê hương 2025 không chỉ là lễ hội mà còn là biểu tượng của sự gắn kết, nơi cộng đồng người Việt cùng sống lại ký ức quê hương và mở ra những kết nối mới giữa hai quốc gia Việt - Úc.

Trong khuôn khổ sự kiện, trước đó cộng đồng người Việt tại Tây Úc đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ hỗ trợ đồng bào Phú Yên cũ, Khánh Hòa… chịu ảnh hưởng nặng của bão lũ.

Bà Hannah Vũ, Chủ tịch Mạng lưới Tài năng Việt - Úc ẢNH: C.D

“Ngay khi Tổng lãnh sự quán phát đi lời kêu gọi, AVTN và WAVNWA đã tổ chức các buổi gây quỹ nhỏ tại Perth. Nhiều doanh nghiệp và cá nhân Tây Úc đã đóng góp thầm lặng, gửi trực tiếp vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoặc thông qua Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Úc (VASEA)", bà Hannah Vũ chia sẻ thêm.

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Tây Úc cho biết không chỉ đóng góp tại sự kiện, trước đó, hàng loạt cá nhân, doanh nghiệp Việt tại Tây Úc đã quyên góp với số tiền đáng kể.

Riêng nguồn đóng góp quy đổi thông qua VASEA được ghi nhận là một trong những khoản ủng hộ lớn nhất từ cộng đồng tại Úc trong đợt bão lụt này. Đến thời điểm hiện tại, hoạt động quyên góp vẫn đang tiếp tục ở nhiều hội đoàn, doanh nghiệp Việt tại Tây Úc.

Xuân Quê hương 2025 còn có nhiều hoạt động hướng về bà con miền Trung đang ảnh hưởng của lũ lụt ẢNH: C.D

“Trong thời điểm quê nhà còn đang oằn mình trong mưa lũ, sự sẻ chia của kiều bào là vô cùng quý giá. Tôi trân trọng tinh thần tương thân tương ái mà cộng đồng người Việt tại Tây Úc đã thể hiện trong những ngày qua", bà Nguyễn Thanh Hà - Tổng lãnh sự Việt Nam tại Tây Úc bày tỏ.

Văn hóa Việt trình làng suốt nhiều giờ

Không gian "làng tết" tại sự kiện tái hiện ký ức quê nhà với các gian hàng ẩm thực Việt với phở, bún, bánh tráng, món nướng, chè truyền thống… Bên cạnh đó là khu trưng bày đặc sản Việt như bánh hỏi khô, bánh tráng trộn, nước mía đóng lon... Các gia đình người Úc bản địa hào hứng trải nghiệm những nét văn hóa Việt Nam, tạo nên sự giao thoa thú vị giữa hai nền văn hóa.

Chương trình nghệ thuật đã kéo dài suốt 6 giờ, thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. BTC cho biết sân khấu chính trình diễn liên tục hơn 40 tiết mục, trong đó Hội Phụ nữ Việt Nam Tây Úc tái hiện không gian quê hương bằng điệu múa "Vietnam My Home".

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc, đậm bản sắc Việt tại Xuân Quê hương 2025 ẢNH: C.D

Bà Hong Jackson, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tây Úc chia sẻ xúc động: “Đối với hội phụ nữ chúng tôi, mỗi tiết mục, mỗi gian hàng, mỗi bộ áo dài đều là cách để gìn giữ văn hóa Việt giữa cộng đồng. Để dù ở phương trời nào, người Việt vẫn nhận ra nhau qua những giá trị chung”.

Nhà thiết kế La Phạm mang tới sự kiện bộ sưu tập áo dài gồm 10 áo dài cách tân và 10 áo khoác thổ cẩm, mang đến vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên đặc biệt trên sân khấu.

Bà Hong Jackson, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tây Úc ẢNH: C.D

Những hình ảnh đặc sắc tại Xuân Quê hương 2025 ở Tây Úc ẢNH: C.D

BTC cho biết Xuân Quê hương 2025 không chỉ là lễ hội, mà còn là nền tảng giao thương với sự tham gia của các trường đại học lớn như UWA, Curtin, ECU… Các gian hàng tư vấn du học, xuất nhập khẩu và dịch vụ Việt - Úc đã trở thành điểm đến của nhiều bạn trẻ, người dân và doanh nghiệp địa phương.

Bà Nguyễn Trang Ngọc Minh Thư - Chủ tịch CLB Liên Kết Doanh Nghiệp Việt Nam cho biết quy mô hơn năm 2024, năm nay có gần 20 doanh nghiệp trong nước mang sang gần 100 sản phẩm, nông sản đủ loại, đặc biệt là các sản phẩm OCOP để giới thiệu và tìm cơ hội kết nối tìm thị trường vào Úc.

"Xuân Quê Hương là một sự kiện rất ý nghĩa, nó không chỉ là sự kết nối giới thiệu về văn hóa Việt Nam mà còn là cơ hội để hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối giới thiệu sản phẩm không chỉ với bà con kiều bào mà còn với cộng đồng người bản địa. Nhiều sản phẩm như đậu phộng, nước cốt dừa, bánh hỏi, bánh tráng, trước giờ chỉ phục vụ cộng đồng người Việt của mình không thì tại lễ hội năm nay đã được các cộng đồng khác như cộng đồng người Hoa, người Úc... biết đến. Xuân Quê hương không chỉ là một lễ hội văn hóa đơn thuần mà kết nối được cho doanh nghiệp, lan tỏa được sản phẩm của mình", bà Thư đúc kết.