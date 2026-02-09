Tiệc tất niên ở góc công viên TP.HCM, nhạc xuân rộn ràng: Hơn 500 người cùng ăn tết

Tối 8.2, phường Bình Phú (TP.HCM) tổ chức chương trình "Bữa cơm đoàn kết - Tết đoàn viên" Xuân Bính Ngọ 2026, nằm trong chuỗi hoạt động ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình". Hơn 500 người dân trên địa bàn đã cùng ngồi lại trong một bữa tiệc tất niên ấm áp, giản dị nhưng đầy cảm xúc.



Bữa cơm đoàn kết của hơn 500 người dân phường Bình Phú tại công viên Bình Phú ẢNH: SỸ ĐÔNG

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo địa phương.

Theo bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú, chương trình được tổ chức nhằm tri ân các gia đình chính sách, chăm lo hộ khó khăn, đặc biệt là 44 công nhân thu gom rác - những người âm thầm góp phần giữ cho địa bàn xanh, sạch, đẹp.

Lãnh đạo TP.HCM trao quà tết đến các hộ dân trên địa bàn ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Đây cũng là dịp để người dân cùng nhau sum họp, chia sẻ, cảm ơn sự đồng hành của cộng đồng và các nhà tài trợ đã chung tay mang đến một cái tết trọn vẹn hơn cho nhiều hoàn cảnh", bà Minh nói.

Tổng chi phí chăm lo tết tại phường Bình Phú năm nay là hơn 1,6 tỉ đồng.

Ấm áp buổi tiệc tất niên "Bữa cơm đoàn kết"

Trong không khí rộn ràng tiếng nhạc xuân, anh Ngô Chí Phú (46 tuổi, công nhân vệ sinh) xúc động cho biết đây là lần đầu tiên sau 10 năm làm nghề, anh và đồng nghiệp được tham dự một bữa tiệc tất niên đúng nghĩa.

"Những năm trước, chúng tôi được phường tặng quà tết, còn năm nay được ngồi lại ăn uống, trò chuyện, nghe nhạc, thấy mình cũng có tết như bao người khác. Anh em trong đội háo hức mấy ngày nay", anh Phú cười.

Ông Nguyễn Phước Lộc ân cần hỏi thăm, chúc tết người dân tham dự chương trình ẢNH: SỸ ĐÔNG

Ngồi lặng bên bàn tiệc, bà Hồ Thị Thanh Phi (47 tuổi, hộ khó khăn) chăm chú nhìn những món ăn bày biện như mâm cỗ ngày tết. Trong tiếng nhạc xuân vang lên nhẹ nhàng, bà chia sẻ đã rất lâu rồi mới cảm nhận rõ ràng không khí tết đến như vậy.

"Không chỉ là được ăn ngon, mà là cảm giác được quan tâm, được động viên. Tự nhiên thấy ấm lòng hơn nhiều", bà Phi nói.

Với bà Châu Một (66 tuổi), niềm vui năm nay càng đặc biệt. Bị té cong lưng, không còn khả năng lao động, bà sống cùng người em kém 2 tuổi, cả hai đều không lập gia đình, cuộc sống qua ngày trông cậy vào đồng lương thợ may ít ỏi của người em.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đồng Tâm trao quà tết đến các gia đình công nhân, người ở trọ tại phường Bình Phú ẢNH: SỸ ĐÔNG

"Mấy năm nay tết, chị em tôi chỉ dám mua vài lon nước ngọt với nấu chút đồ cúng. Năm nay được ngồi bàn tiệc có khổ qua nhồi thịt, thịt kho, bánh tét… thấy như có lại tết thật sự. Nhìn mọi người rút thăm trúng thưởng, tôi vui lây, thấy lòng nhẹ đi nhiều", bà Một cười hiền.

Tại chương trình, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao quà cho các gia đình chính sách, hộ cận nghèo, công nhân, người lao động thu nhập thấp ở trọ, phụ nữ, trẻ em khuyết tật và người cao tuổi neo đơn.

Bữa tiệc tất niên tổ chức tại công viên trong tiết trời mát mẻ. Đây là lần đầu tiên nhiều người cảm nhận được bữa tiệc tất niên với đủ đầy các món truyền thống ngày tết ẢNH: SỸ ĐÔNG

Phần rút thăm trúng thưởng tạo nên không khí hào hứng cho buổi tiệc ẢNH: SỸ ĐÔNG

Kết thúc buổi tiệc tất niên "Bữa cơm đoàn kết - Tết đoàn viên", hơn 500 người dân ra về cùng những phần quà tết cùng tiếng cười nói rôm rả. Với nhiều người dân Bình Phú, chương trình hôm nay dù không cầu kỳ nhưng là lần hiếm hoi họ được ngồi lại, ăn tết cùng nhau đúng nghĩa - trong một không gian đủ đầy sự sẻ chia và ấm áp.

Người dân phường Bình Tây xúc động nhận lẵng quà tết ẢNH: SỸ ĐÔNG

Không chỉ tại phường Bình Phú, dịp cuối năm, các phường, xã ở TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động chăm lo tết đối với các gia đình chính sách, hộ khó khăn, trao học bổng tặng trẻ em hiếu học.

Tại phường Bình Tây, chính quyền đã tổ chức nhiều hoạt động gắn kết. Từ trò chơi dân gian, gói bánh chưng, bánh tét, trang trí ngày tết đến giao lưu văn nghệ. Điểm nhấn là bữa cơm đoàn viên, nơi người dân không chỉ tham gia hoạt động mà còn gặp gỡ, chuyện trò, cùng cảm nhận không khí tết đang về rất gần.











