Đoàn công tác TP.HCM thăm, chúc tết các trung tâm chăm sóc trẻ em đặc biệt

Sáng 8.2, đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Dân tộc - Tôn giáo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị đang trực tiếp chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.



Ông Nguyễn Văn Đồng (thứ ba) thăm, chúc tết Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham gia đoàn có đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM, Sở Y tế cùng lãnh đạo các phường Gò Vấp, An Nhơn, An Hội Đông.

Tại Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc trung tâm cho biết, hiện đơn vị đang chăm sóc 69 em từ 8 - 16 tuổi. Ngoài học văn hóa, các em còn được dạy nghề như cắt tóc, làm đẹp, may dân dụng, sửa xe… để có kỹ năng tự lập sau này.

Đoàn công tác chúc tết Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phần lớn các em là trẻ lang thang, được lực lượng công an và chính quyền địa phương đưa về. Nhiều em còn gia đình nhưng điều kiện sống quá khó khăn, không được đến trường, phải mưu sinh từ sớm; cũng có em không thể tìm lại người thân. Khi đủ 16 tuổi, trung tâm sẽ kết nối với doanh nghiệp để giới thiệu việc làm, giúp các em từng bước hòa nhập cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông Nguyễn Văn Đồng gửi lời chúc tết và động viên tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm tiếp tục kiên trì, tận tâm chăm sóc, dạy dỗ để các em có điều kiện sống tốt hơn, tương lai sáng hơn.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, ông Trần Văn Tèo, Phó giám đốc trung tâm cho biết, nơi đây đang nuôi dưỡng 204 trẻ từ sơ sinh đến 22 tuổi. Các em đều là trẻ khuyết tật mồ côi hoặc bị bỏ rơi, được các bệnh viện, địa phương đưa về chăm sóc lâu dài.

Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em đang chăm sóc 204 em ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Dù tết hay ngày thường, trung tâm luôn cố gắng tạo không khí gia đình cho các em. Mỗi cuối tuần đều có đoàn thể, nhà hảo tâm đến thăm, mang theo quà, sữa, tã… nhưng điều quý nhất vẫn là sự quan tâm, yêu thương", ông Tèo chia sẻ.

Theo ông, có những em sau này được nhận làm con nuôi ở nước ngoài, khi trưởng thành quay trở lại thăm trung tâm. "Các em về đây không chỉ để thăm, mà như trở về nhà. Nhìn các em thành đạt, quay lại động viên những đứa nhỏ hơn, chúng tôi cảm thấy mọi vất vả đều xứng đáng", ông Tèo xúc động nói.

Đoàn chúc tết tại Lữ đoàn 77 (Quân khu 7) - nơi huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu phòng không, quản lý chặt chẽ vùng trời, bảo vệ các mục tiêu quan trọng ẢNH: Q.H

Đoàn chúc tết Trường đại học Trần Đại Nghĩa (trước đây là Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự) trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật - Bộ Quốc phòng ẢNH: Q.H

Đoàn đại biểu đến thăm gia đình ông Bùi Quang Đối ở phường Gò Vấp ẢNH: Q.H

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm, chúc tết Lữ đoàn Phòng không 77 (Quân khu 7), Trường đại học Trần Đại Nghĩa, gia đình ông Bùi Quang Đối (phường Gò Vấp) - 75 năm tuổi Đảng, gia đình ông Nguyễn Văn Hiền (phường An Hội Đông) là thương binh 2/4 và gia đình ông Nguyễn Văn Triêm (phường An Nhơn) là người có công với cách mạng.