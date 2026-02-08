Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Tiệc tất niên ngay góc phố nhỏ ở TP.HCM: Bánh chưng, củ kiệu lên mâm sớm

Phan Diệp
Phan Diệp
08/02/2026 06:15 GMT+7

Một góc phố ở TP.HCM vừa trở thành không gian tất niên sớm với bánh chưng, củ kiệu. Một bữa cơm ấm áp dành cho người lao động nghèo, công nhân ở trọ... không có điều kiện về quê ăn tết.

Chiều 6.2, 100 gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân đang ở trọ trên địa bàn phường Chánh Hưng được tham gia tiệc tất niên và nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Từ hơn 17 giờ, mọi người đã háo hức có mặt từ sớm. Góc phố nhỏ trên đường Cao Lỗ được trang trí thành không gian tết với nhiều tiểu cảnh để người dân chụp hình. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn bánh kẹo và hạt dưa trong lúc chờ nhận quà tết trong chương trình "Tết không xa nhà".

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 1.

Người dân ăn tết sớm với bánh chưng, củ kiệu

Ảnh: Phan Diệp

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 2.

Ai cũng hào hứng vui mừng tết sớm

Ảnh: Phan Diệp

Chương trình do Công đoàn phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường thực hiện với sự đồng hành của Liên đoàn Lao động TP.HCM trong chuỗi hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động nghèo.

Ban tổ chức đã trao 100 phần quà tết, tổng trị giá 25 triệu đồng đến các hộ gia đình công nhân đang sinh sống tại các khu nhà trọ. Theo chân cha mẹ nhận quà, nhiều trẻ em phấn khởi vì được ăn tết sớm với bữa tiệc có bánh chưng, bánh tét, củ kiệu...

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 3.

Ông Phạm Chí Tâm - Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM (thứ 3 bên trái) cùng các lãnh đạo phường, công đoàn phường Chánh Hưng cắt bánh chưng mời người lao động

Ảnh: Phan Diệp

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 4.

Ông Mai Thành An - Phó chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ phường Chánh Hưng (thứ 5 bên trái) trao quyết định kết nạp đoàn viên xe ôm công nghệ

Ảnh: Phan Diệp

Bà Đào Thị Tuyết Nga (54 tuổi, ở phường Chánh Hưng) là người có mặt từ rất sớm. Bà cho biết đây là lần đầu tiên được tham gia tiệc tất niên và mừng xuân mới cùng nhiều người nên thấy rất vui và cũng rất hồi hộp.

Bà Nga đang điều trị ung thư, sống cùng con gái và cháu ngoại ở nhà trọ trong khu phố 35. Trước đây, bà Nga phụ quán ăn nhưng giờ sức khỏe yếu nên nghỉ làm, kinh tế phụ thuộc vào con gái nên gia đình khó khăn. Quê ở TP.Cần Thơ nhưng về đón tết là một điều rất xa vời. "Nhận được sự quan tâm của chính quyền, tổ chức công đoàn... tôi thấy rất ấm lòng", bà Nga nói.

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 5.

Bà Nga (bên phải) trong bữa tiệc tất niên tối 6.2

Ảnh: Phan Diệp

Không ngồi vào bàn tiệc cùng mọi người, ông Văn Tất Cẩm (63 tuổi) lặng lẽ ngồi bên ngoài đút từng miếng bánh chưng nhỏ cho người vợ bị tai biến, ngồi xe lăn. Nghe tin được nhận quà, ông cố gắng đẩy xe lăn cùng vợ bán vé số hết sớm để ghé đến bữa tiệc.

Ông chia sẻ: "Mùi vị bánh chưng rất ngon, nhờ được mọi người quan tâm như thế này mới được ăn món bánh truyền thống ngày tết. Nhận được quà, chúng tôi để dành đến tết mới khui ra dùng".

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 6.

Ông Cẩm và vợ ăn bánh chưng, chờ nhận quà tết

Ảnh: Phan Diệp

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 7.

Người dân được thưởng thức văn nghệ trong bữa tiệc

Ảnh: Phan Diệp

Tiệc tất niên ở góc phố nghĩa tình của lao động nghèo: Có bánh chưng, củ kiệu - Ảnh 8.

Bữa tiệc tổ chức bên góc phố nhỏ, ấm lòng người dân dịp tết

Ảnh: Phan Diệp

Hầu hết mọi người tham gia chương trình "Tết không xa nhà" không về quê mà đón tết tại khu nhà trọ vì điều kiện còn khó khăn. Vì thế, thông qua chương trình, ban tổ chức muốn chia sẻ, động viên người lao động để họ có được cái tết ấm lòng, dù xa quê nhưng vẫn có "mái nhà Công đoàn" quan tâm.

Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan – Chủ tịch Công đoàn phường Chánh Hưng cho biết hoạt động chăm lo tết không chỉ hướng đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn có lực lượng lao động tự do, công nhân đang ở trọ.

Cụ thể, với công nhân bị ảnh hưởng do thiếu việc làm, thiếu đơn hàng, người không về quê đón tết, công đoàn phường hỗ trợ cho họ tham gia "Phiên chợ Tết công đoàn", "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình"; trao quà với hơn 1.200 suất, tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Tin liên quan

2.706 công nhân Panko Vina mất việc: Liên đoàn Lao động sẽ hỗ trợ tiền ăn tết

2.706 công nhân Panko Vina mất việc: Liên đoàn Lao động sẽ hỗ trợ tiền ăn tết

Toàn bộ 2.706 công nhân Panko Vina bị mất việc sau khi nhà máy đóng cửa ngày 1.2.2026 sẽ được Liên đoàn Lao động TP.HCM hỗ trợ 500.000 - 1.000.000 đồng/người để ăn tết.

Công ty PouYuen: Cả ngàn công nhân sắm tết 'thả ga', mã giảm giá đến 50%

Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân trong tiệc tất niên

Khám phá thêm chủ đề

Tất niên tiệc tất niên lao động Quà tết phường Chánh Hưng công nhân Nhà trọ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận