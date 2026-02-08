Tiệc tất niên ngay góc phố nhỏ ở TP.HCM: Bánh chưng, củ kiệu lên mâm sớm

Chiều 6.2, 100 gia đình người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân đang ở trọ trên địa bàn phường Chánh Hưng được tham gia tiệc tất niên và nhận quà nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Từ hơn 17 giờ, mọi người đã háo hức có mặt từ sớm. Góc phố nhỏ trên đường Cao Lỗ được trang trí thành không gian tết với nhiều tiểu cảnh để người dân chụp hình. Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn bánh kẹo và hạt dưa trong lúc chờ nhận quà tết trong chương trình "Tết không xa nhà".

Người dân ăn tết sớm với bánh chưng, củ kiệu Ảnh: Phan Diệp

Ai cũng hào hứng vui mừng tết sớm Ảnh: Phan Diệp

Chương trình do Công đoàn phường phối hợp với Đoàn Thanh niên phường thực hiện với sự đồng hành của Liên đoàn Lao động TP.HCM trong chuỗi hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động nghèo.

Ban tổ chức đã trao 100 phần quà tết, tổng trị giá 25 triệu đồng đến các hộ gia đình công nhân đang sinh sống tại các khu nhà trọ. Theo chân cha mẹ nhận quà, nhiều trẻ em phấn khởi vì được ăn tết sớm với bữa tiệc có bánh chưng, bánh tét, củ kiệu...

Ông Phạm Chí Tâm - Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM (thứ 3 bên trái) cùng các lãnh đạo phường, công đoàn phường Chánh Hưng cắt bánh chưng mời người lao động Ảnh: Phan Diệp

Ông Mai Thành An - Phó chủ tịch Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ phường Chánh Hưng (thứ 5 bên trái) trao quyết định kết nạp đoàn viên xe ôm công nghệ Ảnh: Phan Diệp

Bà Đào Thị Tuyết Nga (54 tuổi, ở phường Chánh Hưng) là người có mặt từ rất sớm. Bà cho biết đây là lần đầu tiên được tham gia tiệc tất niên và mừng xuân mới cùng nhiều người nên thấy rất vui và cũng rất hồi hộp.

Bà Nga đang điều trị ung thư, sống cùng con gái và cháu ngoại ở nhà trọ trong khu phố 35. Trước đây, bà Nga phụ quán ăn nhưng giờ sức khỏe yếu nên nghỉ làm, kinh tế phụ thuộc vào con gái nên gia đình khó khăn. Quê ở TP.Cần Thơ nhưng về đón tết là một điều rất xa vời. "Nhận được sự quan tâm của chính quyền, tổ chức công đoàn... tôi thấy rất ấm lòng", bà Nga nói.



Bà Nga (bên phải) trong bữa tiệc tất niên tối 6.2 Ảnh: Phan Diệp

Không ngồi vào bàn tiệc cùng mọi người, ông Văn Tất Cẩm (63 tuổi) lặng lẽ ngồi bên ngoài đút từng miếng bánh chưng nhỏ cho người vợ bị tai biến, ngồi xe lăn. Nghe tin được nhận quà, ông cố gắng đẩy xe lăn cùng vợ bán vé số hết sớm để ghé đến bữa tiệc.

Ông chia sẻ: "Mùi vị bánh chưng rất ngon, nhờ được mọi người quan tâm như thế này mới được ăn món bánh truyền thống ngày tết. Nhận được quà, chúng tôi để dành đến tết mới khui ra dùng".

Ông Cẩm và vợ ăn bánh chưng, chờ nhận quà tết Ảnh: Phan Diệp

Người dân được thưởng thức văn nghệ trong bữa tiệc Ảnh: Phan Diệp

Bữa tiệc tổ chức bên góc phố nhỏ, ấm lòng người dân dịp tết Ảnh: Phan Diệp

Hầu hết mọi người tham gia chương trình "Tết không xa nhà" không về quê mà đón tết tại khu nhà trọ vì điều kiện còn khó khăn. Vì thế, thông qua chương trình, ban tổ chức muốn chia sẻ, động viên người lao động để họ có được cái tết ấm lòng, dù xa quê nhưng vẫn có "mái nhà Công đoàn" quan tâm.

Bà Đoàn Ngọc Diễm Lan – Chủ tịch Công đoàn phường Chánh Hưng cho biết hoạt động chăm lo tết không chỉ hướng đến đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn mà còn có lực lượng lao động tự do, công nhân đang ở trọ.

Cụ thể, với công nhân bị ảnh hưởng do thiếu việc làm, thiếu đơn hàng, người không về quê đón tết, công đoàn phường hỗ trợ cho họ tham gia "Phiên chợ Tết công đoàn", "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình"; trao quà với hơn 1.200 suất, tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.