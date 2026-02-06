Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân trong tiệc tất niên

Phan Diệp
Phan Diệp
06/02/2026 15:31 GMT+7

Tiệc tất niên Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam có người trúng chiếc xe máy gần 35 triệu đồng và hàng trăm công nhân khác nhận được máy giặt, tủ lạnh... khi tham gia bốc thăm may mắn.

Chương trình tất niên, mừng Tết Nguyên đán 2026 của Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam được tổ chức hôm 31.1, tạo bất ngờ cho công nhân khi lần đầu tiên có hoạt động văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng xe máy, tủ lạnh...

Lần đầu làm tất niên: Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân - Ảnh 1.

Đại diện ban giám đốc công ty, công đoàn trao giải đặc biệt cho công nhân may mắn trúng xe máy

Ảnh: NVCC

Lần đầu làm tất niên: Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân - Ảnh 2.

Công nhân công ty hào hứng tham gia hoạt động vui xuân

Ảnh: NVCC

Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày và đế giày ở TP.HCM từ năm 2001. Hiện công ty có khoảng 1.600 công nhân, nhà máy ở KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM.

Thường mọi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, công ty chỉ tặng tiền thưởng cho công nhân ăn tết. Năm nay là lần đầu tiên ban giám đốc công ty giao công đoàn tổ chức chương trình tất niên cho công nhân vui chơi với các hoạt động văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng nhận quà.

Chương trình diễn ra từ 16 giờ đến 21 giờ trong không khí vui vẻ và sôi động. Khoảng 1.600 công nhân ở đây rất phấn khởi, hào hứng tham gia vui chơi, hồi hộp từng phút trong chương trình bốc thăm trúng thưởng. Mọi người "nín thở" đến giây phút cuối cùng để đi tìm chủ nhân giải đặc biệt là chiếc xe máy trị giá gần 35 triệu đồng.

Ngoài giải đặc biệt có giá trị lớn, công ty còn trao 205 giải bốc thăm khác với nhiều phần quà thiết thực như tủ lạnh, tivi, máy giặt, nồi cơm điện... Tổng kinh phí tổ chức chương trình khoảng 350 triệu đồng.

Lần đầu làm tất niên: Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân - Ảnh 3.

Công ty chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm ti vi, tủ lạnh, máy giặt...

Ảnh: NVCC

Ông Trịnh Đình Cường - Chủ tịch công đoàn công ty cho biết: "Sau nhiều năm chờ đợi, công ty đã "trở mình", thay đổi hoàn toàn trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần nhiều hơn cho anh chị em công nhân. Để tri ân người lao động đã gắn bó và cống hiến cho công ty, chúng tôi luôn nỗ lực để chăm lo bằng nhiều hoạt động, trong đó có chương trình vui xuân năm nay".

Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn cho công ty, ông Cường cho biết bản thân khá hồi hộp, cùng mọi người chuẩn bị trước cả tháng. Sau khi có ý tưởng cho sự kiện, công đoàn phát động công nhân tham gia biểu diễn văn nghệ.

Lần đầu làm tất niên: Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân - Ảnh 4.

Công nhân tham gia tiết mục văn nghệ

Ảnh: NVCC

Vậy là sau giờ làm, công nhân tập hợp lại tập luyện các tiết mục văn nghệ từ đơn ca cho đến nhóm nhảy. 14 tiết mục tham gia biểu diễn cũng được nhận thưởng bằng tiền mặt. Riêng ông Cường cũng tự lên kịch bản chương trình, làm MC tại sự kiện.

Ông Trịnh Đình Cường chia sẻ: "Ban giám đốc công ty đã ghi nhận được ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức chương trình tất niên cho công nhân. Ban giám đốc người Hàn Quốc đã rất hào hứng tham gia cùng công nhân và cho biết sẽ tạo điều kiện để tiếp tục phát huy vào các năm sau".

Tin liên quan

Công ty PouYuen: Cả ngàn công nhân sắm tết 'thả ga', mã giảm giá đến 50%

Công ty PouYuen: Cả ngàn công nhân sắm tết 'thả ga', mã giảm giá đến 50%

1.000 công nhân Công ty PouYuen ở phường Tân Tạo được 'thả ga' sắm tết tại Điểm phúc lợi đoàn viên do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sáng nay 17.1.

Công nhân TP.HCM được nhận vé máy bay, tàu xe và quà hôm nay

350.000 công nhân lao động được chuyển khoản 1 triệu đồng tối nay

Khám phá thêm chủ đề

Xe máy công nhân tiệc tất niên tết bính ngọ Công đoàn bốc thăm trúng thưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận