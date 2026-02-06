Công ty 'chơi lớn' tặng xe máy, tủ lạnh cho công nhân trong tiệc tất niên

Chương trình tất niên, mừng Tết Nguyên đán 2026 của Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam được tổ chức hôm 31.1, tạo bất ngờ cho công nhân khi lần đầu tiên có hoạt động văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng xe máy, tủ lạnh...

Đại diện ban giám đốc công ty, công đoàn trao giải đặc biệt cho công nhân may mắn trúng xe máy Ảnh: NVCC

Công nhân công ty hào hứng tham gia hoạt động vui xuân Ảnh: NVCC

Công ty TNHH YC-TEC Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giày và đế giày ở TP.HCM từ năm 2001. Hiện công ty có khoảng 1.600 công nhân, nhà máy ở KCN Sóng Thần 2, phường Dĩ An, TP.HCM.

Thường mọi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, công ty chỉ tặng tiền thưởng cho công nhân ăn tết. Năm nay là lần đầu tiên ban giám đốc công ty giao công đoàn tổ chức chương trình tất niên cho công nhân vui chơi với các hoạt động văn nghệ và bốc thăm trúng thưởng nhận quà.

Chương trình diễn ra từ 16 giờ đến 21 giờ trong không khí vui vẻ và sôi động. Khoảng 1.600 công nhân ở đây rất phấn khởi, hào hứng tham gia vui chơi, hồi hộp từng phút trong chương trình bốc thăm trúng thưởng. Mọi người "nín thở" đến giây phút cuối cùng để đi tìm chủ nhân giải đặc biệt là chiếc xe máy trị giá gần 35 triệu đồng.

Ngoài giải đặc biệt có giá trị lớn, công ty còn trao 205 giải bốc thăm khác với nhiều phần quà thiết thực như tủ lạnh, tivi, máy giặt, nồi cơm điện... Tổng kinh phí tổ chức chương trình khoảng 350 triệu đồng.

Công ty chuẩn bị hàng trăm phần quà gồm ti vi, tủ lạnh, máy giặt... Ảnh: NVCC

Ông Trịnh Đình Cường - Chủ tịch công đoàn công ty cho biết: "Sau nhiều năm chờ đợi, công ty đã "trở mình", thay đổi hoàn toàn trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống tinh thần nhiều hơn cho anh chị em công nhân. Để tri ân người lao động đã gắn bó và cống hiến cho công ty, chúng tôi luôn nỗ lực để chăm lo bằng nhiều hoạt động, trong đó có chương trình vui xuân năm nay".

Lần đầu tiên tổ chức một sự kiện lớn cho công ty, ông Cường cho biết bản thân khá hồi hộp, cùng mọi người chuẩn bị trước cả tháng. Sau khi có ý tưởng cho sự kiện, công đoàn phát động công nhân tham gia biểu diễn văn nghệ.

Công nhân tham gia tiết mục văn nghệ Ảnh: NVCC

Vậy là sau giờ làm, công nhân tập hợp lại tập luyện các tiết mục văn nghệ từ đơn ca cho đến nhóm nhảy. 14 tiết mục tham gia biểu diễn cũng được nhận thưởng bằng tiền mặt. Riêng ông Cường cũng tự lên kịch bản chương trình, làm MC tại sự kiện.

Ông Trịnh Đình Cường chia sẻ: "Ban giám đốc công ty đã ghi nhận được ý nghĩa thiết thực của việc tổ chức chương trình tất niên cho công nhân. Ban giám đốc người Hàn Quốc đã rất hào hứng tham gia cùng công nhân và cho biết sẽ tạo điều kiện để tiếp tục phát huy vào các năm sau".