Công ty PouYuen: Cả ngàn công nhân sắm tết 'thả ga', mã giảm giá đến 50%

Sáng nay 17.1, 1.000 công nhân Công ty PouYuen được mua sắm tết trong chương trình Điểm phúc lợi đoàn viên do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức.

Đoàn viên, người lao động được tặng mỗi người một phiếu mua hàng trị giá 150.000 đồng để mua sắm. Ngoài ra, tại đây còn bày bán nhiều món quà tết, hàng thiết yếu với giá ưu đãi, giảm từ 10% - 50% do Công ty TNHH MTV Bách Hóa Sài Gòn Co.op thực hiện. Hoạt động này tạo điều kiện giúp người lao động tiết kiệm chi phí sinh hoạt, giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Củ Phát Nghiệp, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH PouYuen Việt Nam chia sẻ: "Đây là hoạt động rất thiết thực cho đoàn viên người lao động, mọi người được mua sắm tết trên 100 sản phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt gia đình. Công nhân được mua sắm hàng Việt Nam chất lượng cao với giá rẻ nên ai cũng rất phấn khởi".

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM và đại diện Công ty PouYuen tặng quà cho người lao động khó khăn Ảnh: Phan Diệp

Công nhân sắm tết với nhiều mặt hàng giảm giá đến 50% Ảnh: Phan Diệp

Chị Hải My (33 tuổi) tranh thủ giờ nghỉ ra mua sắm tại điểm phúc lợi đoàn viên. Với phiếu ưu đãi 150.000 đồng, chị My thoải mái lựa chọn kem đánh răng, nước giặt, bàn chải, khăn... phục vụ sinh hoạt.

Ngoài ra, thấy nhiều quà bánh tết được bán với giá ưu đãi đến 50%, chị cũng tìm hiểu để mua thêm: "Tôi rất vui và bất ngờ khi hàng hóa rất đa dạng, chất lượng mà giá lại quá rẻ".

Điểm phúc lợi đoàn viên cũng là nơi diễn ra buổi tư vấn pháp luật cho công nhân do Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức. Hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí này góp phần giúp người lao động tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình. Dịp này, Liên đoàn Lao động TPHCM còn trao 10 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Công nhân được tư vấn pháp luật tại điểm phúc lợi đoàn viên Ảnh: Phan Diệp

Chị Hải My (trái) dùng phiếu ưu đãi 150.000 đồng mua sắm vật dụng thiết yếu cho gia đình Ảnh: Phan Diệp

Điểm phúc lợi đoàn viên là công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chào mừng thành công Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 11.1, Liên đoàn Lao động TPHCM đã ra mắt Điểm phúc lợi đầu tiên tại Trường trung cấp Công đoàn (Lô 7 cư xá Thanh Đa, phường Bình Quới) với các hoạt động mua sắm, tư vấn pháp luật tương tự.

