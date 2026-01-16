Triển lãm về Đại hội Đảng gây xúc động mạnh mẽ cho người trẻ

Sáng 16.1, đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã đến tham quan triển lãm về Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội" tại Hà Nội.
Đoàn đại biểu có 25 thành viên đại diện các đoàn trực thuộc, do anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư làm trưởng đoàn.
"Địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng
Chia sẻ về việc tổ chức tham quan triển lãm, anh Nguyễn Nhất Linh cho biết, đối với anh và thế hệ thanh niên, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc tham quan, mà thực sự là một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng.
Anh Linh cho rằng, việc nghiên cứu lịch sử Đảng qua sách vở, tài liệu văn bản tuy quan trọng nhưng mới chỉ là một phần. Khi đến với triển lãm, được tận mắt chứng kiến các hiện vật, được nhìn, trải nghiệm và sống trong không khí trang nghiêm của các kỳ đại hội, lớp trẻ mới có thể cảm nhận trọn vẹn sự phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới
Tại triển lãm, các đại biểu đã được trải nghiệm không gian lịch sử sinh động của các kỳ đại Đại hội Đảng cùng những thắng lợi và thành tựu vĩ đại. Triển lãm gồm hơn 200 bức ảnh và hiện vật được tái hiện một cách chân thực, sống động về các kỳ đại hội Đảng.
Chia sẻ sau khi tham quan không gian triển lãm, chị Lê Thị Quỳnh Trang (Bí thư Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) đã bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi được tận mắt chứng kiến những tư liệu lịch sử quý giá.
Chị đánh giá rất cao sự chuẩn bị công phu của Văn phòng T.Ư Đảng, cho rằng các hiện vật và minh chứng tại đây không chỉ đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ mà còn mang lại một cái nhìn tổng quan, sống động về chặng đường phát triển của đất nước qua các kỳ Đại hội.
Từ sự rung cảm đó, chị nhận thức rõ hơn về vai trò của tổ chức Đoàn là "cánh tay đắc lực" của Đảng. Chị Trang khẳng định, trải nghiệm này là động lực to lớn để bản thân và thế hệ trẻ nỗ lực hơn nữa, phát huy trí tuệ và sức trẻ để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
