Triển lãm về Đại hội Đảng gây xúc động mạnh mẽ cho người trẻ

Sáng 16.1, đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã đến tham quan triển lãm về Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ đại hội đến đại hội" tại Hà Nội.

Đoàn đại biểu có 25 thành viên đại diện các đoàn trực thuộc, do anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên viên BCH T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư làm trưởng đoàn.

"Địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng

Chia sẻ về việc tổ chức tham quan triển lãm, anh Nguyễn Nhất Linh cho biết, đối với anh và thế hệ thanh niên, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc tham quan, mà thực sự là một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng.

Đoàn đại biểu của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tham quan triển lãm ẢNH: MINH HIỂN

Anh Linh cho rằng, việc nghiên cứu lịch sử Đảng qua sách vở, tài liệu văn bản tuy quan trọng nhưng mới chỉ là một phần. Khi đến với triển lãm, được tận mắt chứng kiến các hiện vật, được nhìn, trải nghiệm và sống trong không khí trang nghiêm của các kỳ đại hội, lớp trẻ mới có thể cảm nhận trọn vẹn sự phát triển lớn mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua đó, mỗi người thấu hiểu sâu sắc hơn về những quyết sách đúng đắn, mang tính bước ngoặt của Đảng trong từng giai đoạn lịch sử. Sự trải nghiệm chân thực và sống động này là nền tảng vững chắc để xây dựng và củng cố niềm tự hào dân tộc, bồi đắp sự tin tưởng tuyệt đối của thế hệ trẻ vào đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Anh Nguyễn Nhất Linh tìm hiểu các tư liệu lịch sử các kỳ đại hội Đảng tại triển lãm ẢNH: VŨ THƠ

Không chỉ dừng lại ở nhận thức và cảm xúc, anh Nguyễn Nhất Linh khẳng định đây còn là động lực to lớn thúc đẩy hành động. Từ niềm tin và sự tự hào đó, tuổi trẻ Việt Nam sẽ biến nhận thức thành quyết tâm, nỗ lực đóng góp sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, hướng tới những mục tiêu quan trọng trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng sắp tới.

Thấy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới

Tại triển lãm, các đại biểu đã được trải nghiệm không gian lịch sử sinh động của các kỳ đại Đại hội Đảng cùng những thắng lợi và thành tựu vĩ đại. Triển lãm gồm hơn 200 bức ảnh và hiện vật được tái hiện một cách chân thực, sống động về các kỳ đại hội Đảng.

Chia sẻ sau khi tham quan không gian triển lãm, chị Lê Thị Quỳnh Trang (Bí thư Đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) đã bày tỏ niềm tự hào sâu sắc khi được tận mắt chứng kiến những tư liệu lịch sử quý giá.

Chị Lê Thị Quỳnh Trang xúc động khi tham quan gian trưng bày về các hiện vật lịch sử ẢNH: VŨ THƠ

Chị đánh giá rất cao sự chuẩn bị công phu của Văn phòng T.Ư Đảng, cho rằng các hiện vật và minh chứng tại đây không chỉ đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ mà còn mang lại một cái nhìn tổng quan, sống động về chặng đường phát triển của đất nước qua các kỳ Đại hội.

Theo chị Trang, khác với việc tiếp cận lịch sử qua sách vở đôi khi còn khô khan, khó nhớ, cách trưng bày trực quan tại triển lãm giúp thế hệ trẻ như được "sống lại" trong không khí hào hùng, thấu hiểu sâu sắc hơn những nỗ lực gìn giữ non sông của cha ông.

Các bạn trẻ thích thú tham quan và trải nghiệm các sự kiện lịch sử trên nền tảng số ẢNH: MINH HIỂN

Từ sự rung cảm đó, chị nhận thức rõ hơn về vai trò của tổ chức Đoàn là "cánh tay đắc lực" của Đảng. Chị Trang khẳng định, trải nghiệm này là động lực to lớn để bản thân và thế hệ trẻ nỗ lực hơn nữa, phát huy trí tuệ và sức trẻ để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.