Cán bộ, công chức T.Ư Đoàn đều có tinh thần trách nhiệm cao

Chiều 15.1, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Chủ trì hội nghị có anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tùng, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Cùng dự có ông Vi Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến đánh giá về kết quả công tác, hạn chế trên từng mặt, từng bộ phận, đồng thời xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2026.

Tinh thần cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết





Anh Bùi Quang Huy phát biểu kết luận hội nghị ẢNH: QUANG TRƯỜNG

Kết luận hội nghị, anh Bùi Quang Huy đánh giá, năm 2025, Đảng bộ cơ quan T.Ư Đoàn đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành công việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, sáp nhập, giải thể các đầu mối trực thuộc và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

"Tôi đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu", anh Bùi Quang Huy nói.

Cùng đó là tinh thần cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác trong năm 2025.

"Mặc dù khối lượng công việc lớn, bộ máy cơ quan thay đổi, con người thì ít đi, nhiều việc mới phát sinh, tuy nhiên, từ lãnh đạo đơn vị đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan đều có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao", anh Bùi Quang Huy đánh giá.

Theo anh Bùi Quang Huy, các trọng tâm công tác cơ bản được hoàn thành, 12/12 chỉ tiêu công tác năm đều đạt và vượt; các đơn vị sự nghiệp đạt và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận… Những kết quả đó minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ và cơ quan T.Ư Đoàn.

Anh Bùi Quang Huy trao giấy khen tặng 2 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu gồm: Đảng bộ cơ sở Báo Thanh Niên và Chi bộ cơ sở Ban Công tác Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Bùi Quang Huy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các cấp bộ Đoàn, các ban, đơn vị, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân viên đã đạt được trong năm 2025.

Tiếp tục tập trung ổn định tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp

Trong năm 2026, bên cạnh những nội dung đã được chỉ ra trong báo cáo, anh Bùi Quang Huy đề nghị cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tiếp tục tập trung ổn định tổ chức bộ máy sau khi thực hiện sắp xếp theo quyết định của Bộ Chính trị. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng, giải quyết kịp thời, thấu đáo; xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong tập thể đơn vị.

Bên cạnh đó, triển khai các giải pháp hiệu quả để chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2026 "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn" phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị.

Anh Bùi Quang Huy và ông Vi Tư Liệu trao giấy khen cho những đảng viên xuất sắc năm 2025 ẢNH: XUÂN TÙNG

Đồng thời, xây dựng phương pháp quản lý, điều hành, phân công, triển khai công việc khoa học, chuyên nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất lao động, tránh sót việc, quên việc.

Anh Bùi Quang Huy cũng đề nghị tăng cường tính cộng đồng trách nhiệm, vì việc chung của cơ quan, của hệ thống, có sự liên thông, phối hợp chặt chẽ với nhau. Tinh thần ứng dụng chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động của đơn vị phải tiếp tục được duy trì và đẩy mạnh.

Anh Nguyễn Tường Lâm và chị Nguyễn Phạm Duy Trang trao giấy khen cho những cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ẢNH: XUÂN TÙNG

Đặc biệt, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội cho thanh niên. Tiếp tục phát huy dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động; trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức.